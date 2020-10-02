Westinghouse может привлечь "Энергоатом" к производству ядерного топлива

Westinghouse может привлечь "Атомэнергомаш" (подразделение НАЭК "Энергоатом") к производству компонентов тепловыделяющих сборок (ТВС) и для зарубежных реакторов ВВЭР-440.

Об этом CEO компании Патрик Фрегмен сказал в интервью "Интерфакс-Украина", передает БизнесЦензор.

"Мы, кстати, рассматриваем и привлечение "Атомэнергомаша" к производству компонентов для топливных сборок, которые потенциально могут использоваться и за пределами Украины", - сказал Фрегмен.

По его словам, подписанный 30 сентября протокол о намерениях с "Атомэнергомаш" предусматривает производство хвостовиков и головок для ТВС ВВЭР-440, в настоящее время проводится аттестация завода.

"Эта процедура займет несколько месяцев. Параллельно готовится технико-экономическое обоснование, в рамках которого будет проведена оценка имеющихся мощностей на "Атомэнергомаше", чтобы понять в каком объеме они смогут производить комплектующие для топлива и за пределами Украины. Думаю, на конец первого квартала 2021 года у нас уже будет четкий план и понимание, как мы дальше будем продвигаться", - отметил Фрегман.

CEO Westinghouse также подтвердил интерес к топливу для ВВЭР-440 и со стороны других операторов АЭС Европы.

"Да, на сегодня существуют заказчики, которые проявляют интерес к этому продукту. Если посмотреть на рынки, то в Украине существуют два блока ВВЭР-440, а в Европе – 21 реактор такой конструкции", - сказал он.

Как сообщал БизнесЦензор, Westinghouse Electric Company подписала контракт с НАЭК "Энергоатом" для поставок ядерного топлива ВВЭР-440 для Ривненской АЭС.