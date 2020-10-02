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Новини
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Группа "Приват" Коломойского вновь сменила регистрацию 470 заправок

Группа

Группа "Приват" Игоря Коломойского и партнеров в январе-августе 2020 года провела очередную ротацию юридических лиц, управляющих ее сетью автозаправочных станций.

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr, составившее перечень юрлиц сети, передает БизнесЦензор.

Перерегистрация коснулась 473 АЗС "Привата" в 12 областях. 21 "старая" компания была заменена на 21 "новую", которые были созданы преимущественно в 2020 году.

Попавшие под ротацию компании управляли АЗС под брендами "Авиас", ANP, Sentosa и прочие.

Больше всего станций перерегистрировано в Днепропетровской области, где группе принадлежит свыше половины всех легальных АЗС. В этом регионе восемь компаний передали новым восьми юрлицам 134 станции.

Как отмечает издание, это второй в 2020 году случай ротации операторов консолидированной сети АЗС "Привата". В январе-феврале текущего года группа сменила операторов 129 АЗС в пяти областях.

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Как сообщалось, "Приват" в течение последних как минимум 5 лет проводит ротацию операторов АЗС с периодичностью раз в полгода-год.

На сегодня розничная сеть "Привата" состоит из 1540 заправок, работающих под 11 брендами. Это крупнейшая консолидированная сеть в стране.

В ряде регионов АЗС "Привата" занимают более 40% от общего количества станций. Например, в Днепропетровской области из 475 станций 213, или 45%, работают под брендами группы "Приват". В Запорожской области эта доля составляет 43%, в Сумской и Ривненской – по 40%, в остальных регионах – от 20 до 25%.

Многолетние наблюдения показывают, что АЗС группы "Приват" ведут полностью синхронную ценовую политику и обеспечиваются нефтепродуктами преимущественно из одного источника – НПЗ "Укртатнафта".

Формально управление сетью АЗС "Привата" осуществляют более 50 юридических лиц, которые подвергаются периодической ротации. По мнению участников рынка, частая смена юрлиц может производиться с целью ухода от налогов, во избежание штрафов от АМКУ за монопольное или доминирующее положение, а также за согласованные действия, которые эти станции осуществляют в половине украинских областей.

Автор: 

АЗС (1595) Коломойський Ігор (1775)


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Топ коментарі
+14
"По мнению участников рынка, частая смена юрлиц может производиться с целью ухода от налогов, во избежание штрафов от АМКУ за монопольное или доминирующее положение, а также за согласованные действия, которые эти станции осуществляют в половине украинских областей."

Источник: https://biz.censor.net/n3222567

Мафия грабит лохов, отвлекая их представлениями своих буратин.
Лохи, не забудьте проголосовать за партию "За майбутнє! Бєні" на выборах 25 октября.
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02.10.2020 16:12 Відповісти
+6
Группа "Приват" Игоря Коломойского и партнеров в январе-августе 2020 года провела очередную ротацию юридических лиц, управляющих ее сетью автозаправочных станций. Источник: https://biz.censor.net/n3222567

Нічого не можу побажати Коломойському окрім як сісти у тюрму - американську, чи українську, це не важливо
Той монстр який він створив під назвою "Приват банк" не одне життя людей перемолов і зруйнував, до того ще і обікрав цілу країну на 5 млрд. $ !!!
Хай хоч переіменують банк і зроблять його більш доброзичливим до клієнтів хоча б в питанні кредитних канікул.
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02.10.2020 19:27 Відповісти
+5
таки да, уже тошнит от фиолетово-зеленых бордов и публикаций на его же интернет-ресурсах.
Настоящая проблема в том, что приличных конкурентов, в смысле личностей, у нас им не видно.
То ли приличные люди мараться не хотят, то ли ресурсами со слугами Бени тягаться не могут.
Хотя, надеюсь, что буду приятно удивлен, ибо не любят его здесь.
И он, судя по вложенным в рекламу деньгам, это знает.
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02.10.2020 16:42 Відповісти
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"По мнению участников рынка, частая смена юрлиц может производиться с целью ухода от налогов, во избежание штрафов от АМКУ за монопольное или доминирующее положение, а также за согласованные действия, которые эти станции осуществляют в половине украинских областей."

Источник: https://biz.censor.net/n3222567

Мафия грабит лохов, отвлекая их представлениями своих буратин.
Лохи, не забудьте проголосовать за партию "За майбутнє! Бєні" на выборах 25 октября.
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02.10.2020 16:12 Відповісти
У нас на Волыни их называют "За майбах".
При чем, называют те, кто хорошо знает Палицу.
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02.10.2020 16:25 Відповісти
Палица там, скорее всего, оккупировал все местные СМИ плюс "Г+Г" поможет.
Наберут эти гниды, наверное, немало голосов оболваненных волынян.
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02.10.2020 16:31 Відповісти
таки да, уже тошнит от фиолетово-зеленых бордов и публикаций на его же интернет-ресурсах.
Настоящая проблема в том, что приличных конкурентов, в смысле личностей, у нас им не видно.
То ли приличные люди мараться не хотят, то ли ресурсами со слугами Бени тягаться не могут.
Хотя, надеюсь, что буду приятно удивлен, ибо не любят его здесь.
И он, судя по вложенным в рекламу деньгам, это знает.
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02.10.2020 16:42 Відповісти
Имел неосторожность как-то заключить с одной из его заправок договор на поставки топлива по безналу. Мы почти каждый месяц переделывали договор, т.к. менялись юридические реквизиты поставщика. Меня хватило на пол-года этого гемороя. Бенин лозунг "Налоги платят только лохи".
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03.10.2020 17:59 Відповісти
Кручу- верчу лохов запутать хочу...
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02.10.2020 18:57 Відповісти
Группа "Приват" Игоря Коломойского и партнеров в январе-августе 2020 года провела очередную ротацию юридических лиц, управляющих ее сетью автозаправочных станций. Источник: https://biz.censor.net/n3222567

Нічого не можу побажати Коломойському окрім як сісти у тюрму - американську, чи українську, це не важливо
Той монстр який він створив під назвою "Приват банк" не одне життя людей перемолов і зруйнував, до того ще і обікрав цілу країну на 5 млрд. $ !!!
Хай хоч переіменують банк і зроблять його більш доброзичливим до клієнтів хоча б в питанні кредитних канікул.
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02.10.2020 19:27 Відповісти
Махинации с налогами.
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03.10.2020 07:47 Відповісти
Группа "Приват" Коломойского вновь сменила регистрацию 470 заправок - Цензор.НЕТ 4453
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03.10.2020 17:19 Відповісти
Один олигарх офшорчиками балуется во время Ировайска. А что? Не запрещено ведь.
Второй тоже баблишко ныкает, как может. Тоже ведь не запрещено.
Но один герой почему то, а второй очень даже бяка. Где логика?!
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05.10.2020 09:51 Відповісти
А чому вони ще не арештовані?
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05.10.2020 11:09 Відповісти

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