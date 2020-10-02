Группа "Приват" Коломойского вновь сменила регистрацию 470 заправок
Группа "Приват" Игоря Коломойского и партнеров в январе-августе 2020 года провела очередную ротацию юридических лиц, управляющих ее сетью автозаправочных станций.
Об этом сообщает отраслевое издание enkorr, составившее перечень юрлиц сети, передает БизнесЦензор.
Перерегистрация коснулась 473 АЗС "Привата" в 12 областях. 21 "старая" компания была заменена на 21 "новую", которые были созданы преимущественно в 2020 году.
Попавшие под ротацию компании управляли АЗС под брендами "Авиас", ANP, Sentosa и прочие.
Больше всего станций перерегистрировано в Днепропетровской области, где группе принадлежит свыше половины всех легальных АЗС. В этом регионе восемь компаний передали новым восьми юрлицам 134 станции.
Как отмечает издание, это второй в 2020 году случай ротации операторов консолидированной сети АЗС "Привата". В январе-феврале текущего года группа сменила операторов 129 АЗС в пяти областях.
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Как сообщалось, "Приват" в течение последних как минимум 5 лет проводит ротацию операторов АЗС с периодичностью раз в полгода-год.
На сегодня розничная сеть "Привата" состоит из 1540 заправок, работающих под 11 брендами. Это крупнейшая консолидированная сеть в стране.
В ряде регионов АЗС "Привата" занимают более 40% от общего количества станций. Например, в Днепропетровской области из 475 станций 213, или 45%, работают под брендами группы "Приват". В Запорожской области эта доля составляет 43%, в Сумской и Ривненской – по 40%, в остальных регионах – от 20 до 25%.
Многолетние наблюдения показывают, что АЗС группы "Приват" ведут полностью синхронную ценовую политику и обеспечиваются нефтепродуктами преимущественно из одного источника – НПЗ "Укртатнафта".
Формально управление сетью АЗС "Привата" осуществляют более 50 юридических лиц, которые подвергаются периодической ротации. По мнению участников рынка, частая смена юрлиц может производиться с целью ухода от налогов, во избежание штрафов от АМКУ за монопольное или доминирующее положение, а также за согласованные действия, которые эти станции осуществляют в половине украинских областей.
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Источник: https://biz.censor.net/n3222567
Мафия грабит лохов, отвлекая их представлениями своих буратин.
Лохи, не забудьте проголосовать за партию "За майбутнє! Бєні" на выборах 25 октября.
При чем, называют те, кто хорошо знает Палицу.
Наберут эти гниды, наверное, немало голосов оболваненных волынян.
Настоящая проблема в том, что приличных конкурентов, в смысле личностей, у нас им не видно.
То ли приличные люди мараться не хотят, то ли ресурсами со слугами Бени тягаться не могут.
Хотя, надеюсь, что буду приятно удивлен, ибо не любят его здесь.
И он, судя по вложенным в рекламу деньгам, это знает.
Нічого не можу побажати Коломойському окрім як сісти у тюрму - американську, чи українську, це не важливо
Той монстр який він створив під назвою "Приват банк" не одне життя людей перемолов і зруйнував, до того ще і обікрав цілу країну на 5 млрд. $ !!!
Хай хоч переіменують банк і зроблять його більш доброзичливим до клієнтів хоча б в питанні кредитних канікул.
Второй тоже баблишко ныкает, как может. Тоже ведь не запрещено.
Но один герой почему то, а второй очень даже бяка. Где логика?!