Группа "Приват" Коломойского вновь сменила регистрацию 470 заправок

Группа "Приват" Игоря Коломойского и партнеров в январе-августе 2020 года провела очередную ротацию юридических лиц, управляющих ее сетью автозаправочных станций.

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr, составившее перечень юрлиц сети, передает БизнесЦензор.

Перерегистрация коснулась 473 АЗС "Привата" в 12 областях. 21 "старая" компания была заменена на 21 "новую", которые были созданы преимущественно в 2020 году.

Попавшие под ротацию компании управляли АЗС под брендами "Авиас", ANP, Sentosa и прочие.

Больше всего станций перерегистрировано в Днепропетровской области, где группе принадлежит свыше половины всех легальных АЗС. В этом регионе восемь компаний передали новым восьми юрлицам 134 станции.

Как отмечает издание, это второй в 2020 году случай ротации операторов консолидированной сети АЗС "Привата". В январе-феврале текущего года группа сменила операторов 129 АЗС в пяти областях.

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Как сообщалось, "Приват" в течение последних как минимум 5 лет проводит ротацию операторов АЗС с периодичностью раз в полгода-год.

На сегодня розничная сеть "Привата" состоит из 1540 заправок, работающих под 11 брендами. Это крупнейшая консолидированная сеть в стране.

В ряде регионов АЗС "Привата" занимают более 40% от общего количества станций. Например, в Днепропетровской области из 475 станций 213, или 45%, работают под брендами группы "Приват". В Запорожской области эта доля составляет 43%, в Сумской и Ривненской – по 40%, в остальных регионах – от 20 до 25%.

Многолетние наблюдения показывают, что АЗС группы "Приват" ведут полностью синхронную ценовую политику и обеспечиваются нефтепродуктами преимущественно из одного источника – НПЗ "Укртатнафта".

Формально управление сетью АЗС "Привата" осуществляют более 50 юридических лиц, которые подвергаются периодической ротации. По мнению участников рынка, частая смена юрлиц может производиться с целью ухода от налогов, во избежание штрафов от АМКУ за монопольное или доминирующее положение, а также за согласованные действия, которые эти станции осуществляют в половине украинских областей.