"Гарантированный покупатель" объявил первый аукцион по продаже "зеленой" электроэнергии

ГП "Гарантированный покупатель" проведет первый аукцион по продаже электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, по двухсторонним договорам.

Как сообщает пресс-служба госпредприятия, торги пройдут на Украинской энергетической бирже 5 октября, передает БизнесЦензор.

"Благодаря такому аукциону экологически ответственные покупатели получат доступ к "зеленой" электроэнергии", – отмечается в сообщении.

В компании отмечают, что с целью привлечения максимального количества участников и удовлетворения их потребностей выставлены лоты от 1 до 10 МВт-ч в разные часы суток. Принять участие в торгах может любой участник рынка.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением от 28 сентября разрешил ГП "Гарантированный покупатель" продавать электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников, по двусторонним договорам, установив формулу определения стартовой цены.

Минэнерго рассчитывает, что продажа "зеленой" электроэнергии по двусторонним договорам поможет улучшить финансовое положение ГП и повысить уровень расчетов с производителями электроэнергии из ВИЭ.