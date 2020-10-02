Киевский судоремонтный завод получил за год 4,6 миллиона прибыли

"Киевский судостроительный-судоремонтный завод" по итогам работы в 2019 году получил чистую прибыль в размере 4,564 млн грн против чистого убытка в 2018 году в размере 2,456 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, чистый доход за этот период снизился на 24,5% - до 12,780 млн грн.

Непогашенный убыток к концу 2019 года составил 131,861 млн грн.

В 2020 году предприятие запланировало увеличить производство продукции машиностроения на 10%, нарастить чистый доход от реализации продукции и услуг до 19 млн грн. Перспективными являются проекты по возобновлению сотрудничества с предприятиями группы "Метинвест" - ЧАО "Ингулецкий ГОК" и ЧАО "Центральный ГОК", изготовление водовода для Днестровской ГАЭС, обеспечение диверсификации производства и освоение альтернативного направления по изготовлению общестроительных металлоконструкций.

КССЗ производит суда различных типов, сложные металлоконструкции, оборудование для горно-обогатительной промышленности, ремонт дизельных двигателей.

Хозяйственный суд Киева своим определением от 21 августа 2017г. возбудил производство по делу о банкротстве ПАО "КССЗ".

По данным НДУ на второй квартал 2020 года, в собственности Mulready Ventures Limited (Великобритания) находится 24% акций ПАО, ООО "ДІ.ЕР.АЙ.", ООО "Гармоника", ООО "Укртехвуглець" (все три - Украина) - по 9,8%, Американо-украинское СП с иноинвестициями в виде ООО "Финансы и кредит лизинг" - 9%, у физлица Виктора Барсук - 12,1945%.

Уставный капитал ПАО - 62,5 млн грн.