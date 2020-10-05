"Альянс Энерго Трейд" принял первую партию битума по морю. ФОТО

В порту Николаева 2 октября пришвартовался танкер IVER AMBITION с грузом 4 тыс. т битума из Греции.

Об этом сообщили в компании "Альянс Энерго Трейд", выступившей импортером ресурса, передает БизнесЦензор со ссылкой на EnKorr.

"Это наш первый опыт по морской поставке дорожного битума. До конца активного строительного сезона мы ожидаем еще четыре партии из Греции и Италии. Это позволит обеспечить наших партнеров битумом высочайшего качества в полном объеме", – заявили в пресс-службе "Альянс Энерго Трейд".

Для приемки морских партий битума компания реализовала инвестпроект по строительству автомобильной эстакады для погрузки в порту Николаева на территории судостроительного завода.

В разгрузке танкера примет участие около 60 битумовозов "Альянс Энерго Трейда", которые отправятся на объекты дорожного строительства в Николаевской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Черкасской и Кировоградской областях.

"Мы рады и горды быть активными участниками президентской программы "Большое строительство", такие проекты рождают инновации и двигают Украину вперед", – заявили в "Альянс Энерго Трейде".

ООО "Альянс Энерго Трейд" (АЭТ) основано в 2012 году. Компания работает в сфере международного трейдинга, крупно- и мелкооптовых продаж, делая поставки из РФ, Беларуси, Литвы, а также через морские терминалы.

С 2020 года АЭТ является активным участником тендеров на поставку нефтепродуктов крупнейшим госпотребителям: "Укрзализныце" и Министерству обороны.

"Альянс Энерго Трейд" входит в тройку крупнейших поставщиков дорожных битумов, оперируя как украинским, так и импортным ресурсом. Объем поставок в 2019 году составил более 140 тыс. т, за 9 месяцев 2020 года – 205,4 тыс. т. Парк битумовозов компании насчитывает 200 единиц.