Шмыгаль поручил провести служебную проверку главы "Энергоатома", – СМИ

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил провести служебную проверку и.о. президента НАЭК "Энергоатом" Петра Котина из-за коррупционного нарушения. Инициатором проведения служебного расследования выступило Министерство энергетики.

Письмо Минэнерго к Шмыгалю и поручение премьер-министра есть в распоряжении Наші гроші, передает БизнесЦензор.

В письме Минэнерго сообщило, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) вынесло предписание Котину за нарушение п.7 ч.1 ст.12 и ч.2 ст. 13 Закона "О предотвращении коррупции".

Перечисленные статьи касаются проведения проверок НАПК и деятельности его уполномоченных лиц.

18 августа руководитель НАПК Олег Новиков сообщил, что "Энергоатом" заблокировал внеплановую антикоррупционную проверку агентства, основой для которой стали сообщения о возможных нарушениях от общественных организаций, СМИ и нардепов. Специалисты НАПК не были допущены на предприятие, акт о недопуске подписал Котин.

На следующий день НАПК внесло Котину предписание об устранении нарушений Закона "О предотвращении коррупции" путем допуска уполномоченных лиц Агентства к проведению проверки.

В письме в адрес премьера Минэнерго указало, что законодательство в отношении лица, совершившего коррупционное правонарушение, однако без судебного решения о применении наказании, подлежит привлечению к дисциплинарной ответственности. Учитывая, что руководство "Энергоатома" назначает Кабмин, то и полномочия на проведение служебной проверки принадлежат Кабмину. После этого Шмыгаль поручил провести служебную проверку и проинформировать о результатах.

Котин возглавил "Энергоатом" после смены правительства в марте 2020 года, распоряжение о его назначении подписал Шмыгаль.

После назначения нового руководителя "Энергоатом" обратился с судебным иском в Минэнерго с требованием убрать положение из обновленного в декабре 2019 года Устава компании, в том числе о персональной ответственности руководителя за выполнение антикоррупционной политики "Энергоатома". В июне 2020 Хозяйственный суд Киева отклонил иск, а уже в апелляции "Энергоатом" сам отозвал свою жалобу.