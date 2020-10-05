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Госпогранслужба возобновила работу пункта пропуска "Станица Луганская"

Госпогранслужба возобновила работу пункта пропуска

Государственная пограничная служба возобновила работу контрольного пункт въезда-выезда "Станица Луганская" в Луганской области после закрытия пункта из-за масштабных пожаров.

Об этом сообщает пресс-служба пограничников, передает БизнесЦензор.

"В связи со снижением уровня пожароопасности в регионе, согласно решению Командующего объединенных сил, КПВВ "Станица Луганская" возобновил функционирование сегодня, 5 октября, с 9.00", - сообщает Госпогранслужба.

Работа КПВВ была прекращена 1 октября в связи с опасностью распространения пожаров и детонации боеприпасов.

Держприкордонслужба ДПСУ (611) Станиця Луганська (4) Луганська область (200)


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