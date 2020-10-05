Транзит газа через Украину достиг 40 миллиардов кубометров, – Оператор ГТС

С начала 2020 года объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины 4 октября достиг 40 млрд куб. м.

Об этом в Facebook сообщил "Оператор ГТС Украины", передает БизнесЦензор.

"40 млрд кубометров российского газа мы протранспортировали в страны Европы с начала этого года", - сообщает компания.

"По состоянию на утро 4 октября транзит проводился в суточном режиме 174 млн куб. м. Много это или мало? Это тот максимум, который ожидается и сейчас предусмотрен контрактом с "Газпромом" на весь 2020", - добавила компания.

Напомним, в декабре 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" (Россия) подписали Соглашение о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа через территорию Украины сроком действия в 2020-2024 годах. При этом согласованы объемы российского газа для транспортировки европейским потребителям в рамках этого соглашения. Так, в 2020 году речь идет о забронированных мощностях в объеме 65 млрд кубометров, которые оплачиваются по принципу "качай или плати".