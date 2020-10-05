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Для выполнения постановления о повышении окладов учителей нет средств, – Минобразования

Для выполнения постановления о повышении окладов учителей нет средств, – Минобразования

Кабинет министров планирует еще на год приостановить действие постановления №822 от 10 июля 2019 года, которым предусматривалось постепенное (до 2023 года) повышение самого низкого должностного оклада научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки до уровня 4 прожиточных минимумов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, передает БизнесЦензор.

"В связи с отсутствием неинфляционных источников финансирования реализации постановления Кабинета министров №822… в 2021 году, правительство поручило Министерству образования и науки вместе с Минэкономики, Минфином и Минюстом подготовить и подать в установленном порядке в Кабинет министров Украины проект решения о приостановлении до 31 декабря 2021 года действия указанного постановления", – сказано в сообщении.

В министерстве напомнили, что на том же заседании Кабмина в 14 сентября правительство утвердило проект госбюджета на 2021 год, которым предусмотрено финансирование отрасли образования в сумме 173,8 млрд грн, что на 34 млрд грн больше, чем в 2020 году.

В частности, проектом предусмотрено, что должностной оклад работника первого тарифного разряда будет меняться дважды: с 1 января он составит 2 670 грн, с 1 июля – 2 893 грн.

"Так, с января 2021 года размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работников бюджетной сферы, в том числе области образования и науки, увеличатся на 20%, а с июля – еще на 8,3%", – сказано в сообщении Минобразования.

Кроме того, в министерстве отметили, что должностные оклады всех работников бюджетной сферы, в том числе педагогических, научно-педагогических и научных работников, с 1 сентября 2020 года уже выросли на 5,8% в связи с увеличением должностного оклада работника первого тарифного разряда до 2 225 грн.

Читайте также: Кабмин сможет отменить ограничения на зарплаты в госкомпаниях

Как сообщалось, по оценке Минобразования, на реализацию постановления правительства №822 о повышении зарплат педагогов в 2021 году необходимо было дополнительно направить 50 млрд грн.

Напомним, 10 июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада к 2023 году. В 2020 году зарплата педагога должна была составлять 2,5 прожиточного минимума, в 2021 году – 3 минимума, в 2022 году – 3,5 минимума и с января 2023 году – 4 прожиточных минимума.

Позже в связи с отсутствием средств на реализацию реформы в государственном и местных бюджетах указанное постановление было приостановлено до 31 декабря 2020 года.

Автор: 

держбюджет (1590) школа (256) Міносвіти (239) вчитель (66) зарплата (1139)


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Топ коментарі
+22
А как дружно эти самые учителя бежали в 2019 году голосовать за 4 000 $ для себя любимых!
Подождут, есть люди поважнее для их преЗедента.

Зеленский подписал закон о снятии "карантинных" ограничений на размер зарплат в госкомпаниях.



https://censor.net/ru/news/3222580/zelenskiyi_podpisal_zakon_o_snyatii_karantinnyh_ogranicheniyi_na_razmer_zarplat_v_goskompaniyah
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05.10.2020 15:39 Відповісти
+20
Кабмин работает на полную мощность. Одним постановлением постановляет повысить оклады, а вторым приостановить повышение на год. Премиальные б им надо. А тем временем Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда..
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05.10.2020 15:28 Відповісти
+15
C Днем учителя, дорогие учителя! Ваш труд бесценен и потому обесценен.
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05.10.2020 15:52 Відповісти
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"Для выполнения постановления о повышении окладов учителей нет средств, - Минобразования" - если бы Коломойские, Пинчуки, Фирташи, Суркисы и другие такие же, не разворовали почти всё, то средства были бы.
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05.10.2020 15:25 Відповісти
Шо так 4000 долларов и останется, до 5000 не повысят?
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05.10.2020 20:43 Відповісти
евро, 4000 евро, а не долларов)
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05.10.2020 21:44 Відповісти
Кабмин работает на полную мощность. Одним постановлением постановляет повысить оклады, а вторым приостановить повышение на год. Премиальные б им надо. А тем временем Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда..
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05.10.2020 15:28 Відповісти
Напечатают
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05.10.2020 15:39 Відповісти
А как дружно эти самые учителя бежали в 2019 году голосовать за 4 000 $ для себя любимых!
Подождут, есть люди поважнее для их преЗедента.

Зеленский подписал закон о снятии "карантинных" ограничений на размер зарплат в госкомпаниях.



https://censor.net/ru/news/3222580/zelenskiyi_podpisal_zakon_o_snyatii_karantinnyh_ogranicheniyi_na_razmer_zarplat_v_goskompaniyah
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05.10.2020 15:39 Відповісти
C Днем учителя, дорогие учителя! Ваш труд бесценен и потому обесценен.
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05.10.2020 15:52 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25687005.html Мажте на хліб

Для выполнения постановления о повышении окладов учителей нет средств, – Минобразования - Цензор.НЕТ 7953

https://www.facebook.com/100001688815239/posts/3586532671412991/ Татуся Бо: Можливо ви не розумієте, чому я так волаю саме з цієї картинки, чому в мене по пиці невпинно течуть сльози, а кіт зібрав вєщі і пішов к манахам із цього дурдома...

Але не переживайте, я вам зараз поясню. Справа в тому, що буквально кілька днів тому уряд підписав постанову, про фактичне перенесення підвищення заробітних плат педагогічним та науковим працівникам з 2021 року на... 2022. Як казав один сєвєрний довбойоп "дєнєг нєт, но ви дєржитєсь". Саме в цьому уся символічність намальованих квітів і кулака.

Якби перша пані була не просто тупою куркою, то я б її за такий ніжний і тонкий тролінг навіть зауважала))))

А так, враховуючи бездонність того зеленого пі....єца в який ми несемся, то, думаю, вже скоро офіс президента роздаватиме вчителям намальовані на дошці крейдою - хліб, масло, чай, м'ясо, і навіть спіднє.

Вітаю вас, вчителі. Бажаю таки чи виростити, чи знайти, чи наголосувати іншого разу тих, хто вміє з вами не загравати намальованими квітами і зарплатами, а говоритиме чесно, правду, якою б вона не була. Того, хто замість розмазування сопель про "учітєльніцу пєрваю маю" хоч щось робитиме для галузі. А зараз хай вам пощастить! Хай нам усім пощастить!
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05.10.2020 15:53 Відповісти
Чому не дуля, а кулак?
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05.10.2020 18:56 Відповісти
"какая разница"
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05.10.2020 22:38 Відповісти
з кулака плавно вилізає палець Це перша частина малюнку і чим далі - тим контрастніше буде вирізнятися той "палець" (а який - нехай в кожного фантазія до малює )
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06.10.2020 14:02 Відповісти
Ой, можно подумать бедные учителя живут на одну зарплату!
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05.10.2020 16:07 Відповісти
Успокойтесь, там Дія-2 заработала, ща станет легче))))
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05.10.2020 16:31 Відповісти
Зеленский всё украл,увеличил своё благосостояние в 84 раза и.т.д...
Сьели зебилы,не нравился вам последовательный рост экономики и зарплаты,хапнули 4000 баксов...,жрите теперь не обляпайтесь,-придурки...,теперь будет весело...,но не вам...
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05.10.2020 16:45 Відповісти
Бабця начала что то подозревать...,и сделала вид,что только проснулась,видно ковид мозги вправил...,хочет успеть на уходящий поезд...
Для выполнения постановления о повышении окладов учителей нет средств, – Минобразования - Цензор.НЕТ 8967
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05.10.2020 16:48 Відповісти
Теперь зебилы недоумковатые,у вас будет свой вальцман,персональный...зейцман...
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05.10.2020 16:51 Відповісти
Все средства пойдут на страхование от ковида... детей в школы, зарплату в бюджет.
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05.10.2020 17:05 Відповісти
Вот идиоты 🙄, Я токо не понял ,а шо 4000$ уже мало ,,🤦😂😂😂
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05.10.2020 18:13 Відповісти
И ещё чему могут эти идиоты научить детей , кстати в 14-м они же выходили на митинги от администрации фашизм не пройдет 😡
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05.10.2020 18:22 Відповісти
Врачи и учителя - самые бедные, одни без носков оставят, вторые пол дня работают, каникулы по домам/огородам, полный соц пакет и всё им мало. У меня бабка родная 32 года учителем младших классов работала, тогда жаловалась, и сейчас жалуется, это жизненная позиция такая - жаловаться. Проголосовали за 4000 баксов, школа считать не научила? Получите и распишитесь. Не хватает денег - меняйте работу.
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05.10.2020 19:26 Відповісти
В смысле, не будет з/п учителям по 4000 $ ?
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05.10.2020 20:15 Відповісти
будет через 4000 лет
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06.10.2020 12:31 Відповісти
терпеть не могу учителей. все злые и жопу власти лижут при всех режимах.
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05.10.2020 20:20 Відповісти
То що ти тут робіш, кізяк казахський !??
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05.10.2020 23:31 Відповісти
Чому тоді, ти дике приперлося приперлося хаяти наших вчителів? Ти з тих хто цілину пахав, чи з піонер-строй-отряда, а може їх нащадок? Розкажи про емігрантську долю "украінєц"
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06.10.2020 16:18 Відповісти
гениально, и попиарились, и деньги сэкономили...
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05.10.2020 20:58 Відповісти
отдам когда смогу (с)
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05.10.2020 20:59 Відповісти
Поймала как-то раз учительница рыбку. Она оказалась золотой. И взмолилась золотая рыбка: "Отпусти меня, добрая учительница!!!Всё,что попросишь - исполню!"
Недолго думая та сказала ей : "Составь план по всем образовательным разделам , собери все необходимые заявления, заполни журнал, социальный паспорт класса, составь план воспитательной работы, проведи мониторинг всех детей и прими все необходимые профилактические меры всех видов безопасности, продумай, как обеспечить успех каждого ребенка и доступное дополнительное образование для детей. Сделай все это в первой половине сентября.
Не упусти из виду ведение всех журналов, свой блог, страницу на портале. И не забывай при этом о качественной подготовке каждого занятия. А ещё самообразование, инновационные технологии, исследовательские работы, проекты на конкурсы, обмены опытом, открытые мероприятия и занятия, субботники, прививки, медосмотры...
И программу изучить не забудь, она снова обновленная..."

И ответила рыбка не раздумывая: "ЖАРЬ!!!!!!!
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05.10.2020 21:06 Відповісти
И обещанные 4000 евро накрылись медным тазом (именно евро, а не долларов). Но ведь это обещали "у зеленского", а не сам зеленский. Так что он опять всех сделал: никому, ничего не должен. А для пишущих о 4000 долларов, сообщаю: 4000 дол.=114000 грн., а 4000 евро=133720 грн. Разница = 19720. Я уверен, что для учителя сейчас не плохо было и эту разницу получать, так как фантастические 4000 ни долл., ни ни евро ему фиг кто будет платить. По крайней мере, в обозримом будущем.
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05.10.2020 21:54 Відповісти
Зато не Порошенко - я правильно понимаю?🤣
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05.10.2020 23:57 Відповісти
А еще в комитете по образованию и науке готовится проект закона о страховании детей на случай, если они станут учителями.
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06.10.2020 03:11 Відповісти
Satis pro pecatis (Вы получили по грехам своим). Педагогическая среда всегда была бездонным резервуаром для фальсификаций всех выборов за прошедшие 30 лет. Именно на них лежит значительный груз ответственности за все то, что произошло и происходит в нашей стране.
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06.10.2020 03:18 Відповісти
То хай напечатають. Теж проблема))))
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06.10.2020 11:06 Відповісти
А мусорам з суддями грошики знайшлись?І ОП не буде хліб чорствий їсти.
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06.10.2020 11:07 Відповісти
Для выполнения постановления о повышении окладов учителей нет средств, – Минобразования - Цензор.НЕТ 9260
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06.10.2020 12:45 Відповісти
Для выполнения постановления о повышении окладов учителей нет средств, – Минобразования - Цензор.НЕТ 5652
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06.10.2020 13:50 Відповісти
а давайте им платить по миллиону) только у меня вопрос??? а за что им платить? Дети все равно после окончания школы - безграмотные, умные те, кого они после школы репетитерствуют!
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06.10.2020 13:39 Відповісти

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