Для выполнения постановления о повышении окладов учителей нет средств, – Минобразования
Кабинет министров планирует еще на год приостановить действие постановления №822 от 10 июля 2019 года, которым предусматривалось постепенное (до 2023 года) повышение самого низкого должностного оклада научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки до уровня 4 прожиточных минимумов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, передает БизнесЦензор.
"В связи с отсутствием неинфляционных источников финансирования реализации постановления Кабинета министров №822… в 2021 году, правительство поручило Министерству образования и науки вместе с Минэкономики, Минфином и Минюстом подготовить и подать в установленном порядке в Кабинет министров Украины проект решения о приостановлении до 31 декабря 2021 года действия указанного постановления", – сказано в сообщении.
В министерстве напомнили, что на том же заседании Кабмина в 14 сентября правительство утвердило проект госбюджета на 2021 год, которым предусмотрено финансирование отрасли образования в сумме 173,8 млрд грн, что на 34 млрд грн больше, чем в 2020 году.
В частности, проектом предусмотрено, что должностной оклад работника первого тарифного разряда будет меняться дважды: с 1 января он составит 2 670 грн, с 1 июля – 2 893 грн.
"Так, с января 2021 года размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работников бюджетной сферы, в том числе области образования и науки, увеличатся на 20%, а с июля – еще на 8,3%", – сказано в сообщении Минобразования.
Кроме того, в министерстве отметили, что должностные оклады всех работников бюджетной сферы, в том числе педагогических, научно-педагогических и научных работников, с 1 сентября 2020 года уже выросли на 5,8% в связи с увеличением должностного оклада работника первого тарифного разряда до 2 225 грн.
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Как сообщалось, по оценке Минобразования, на реализацию постановления правительства №822 о повышении зарплат педагогов в 2021 году необходимо было дополнительно направить 50 млрд грн.
Напомним, 10 июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада к 2023 году. В 2020 году зарплата педагога должна была составлять 2,5 прожиточного минимума, в 2021 году – 3 минимума, в 2022 году – 3,5 минимума и с января 2023 году – 4 прожиточных минимума.
Позже в связи с отсутствием средств на реализацию реформы в государственном и местных бюджетах указанное постановление было приостановлено до 31 декабря 2020 года.
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Подождут, есть люди поважнее для их преЗедента.
Зеленский подписал закон о снятии "карантинных" ограничений на размер зарплат в госкомпаниях.
https://censor.net/ru/news/3222580/zelenskiyi_podpisal_zakon_o_snyatii_karantinnyh_ogranicheniyi_na_razmer_zarplat_v_goskompaniyah
https://www.facebook.com/100001688815239/posts/3586532671412991/ Татуся Бо: Можливо ви не розумієте, чому я так волаю саме з цієї картинки, чому в мене по пиці невпинно течуть сльози, а кіт зібрав вєщі і пішов к манахам із цього дурдома...
Але не переживайте, я вам зараз поясню. Справа в тому, що буквально кілька днів тому уряд підписав постанову, про фактичне перенесення підвищення заробітних плат педагогічним та науковим працівникам з 2021 року на... 2022. Як казав один сєвєрний довбойоп "дєнєг нєт, но ви дєржитєсь". Саме в цьому уся символічність намальованих квітів і кулака.
Якби перша пані була не просто тупою куркою, то я б її за такий ніжний і тонкий тролінг навіть зауважала))))
А так, враховуючи бездонність того зеленого пі....єца в який ми несемся, то, думаю, вже скоро офіс президента роздаватиме вчителям намальовані на дошці крейдою - хліб, масло, чай, м'ясо, і навіть спіднє.
Вітаю вас, вчителі. Бажаю таки чи виростити, чи знайти, чи наголосувати іншого разу тих, хто вміє з вами не загравати намальованими квітами і зарплатами, а говоритиме чесно, правду, якою б вона не була. Того, хто замість розмазування сопель про "учітєльніцу пєрваю маю" хоч щось робитиме для галузі. А зараз хай вам пощастить! Хай нам усім пощастить!
Сьели зебилы,не нравился вам последовательный рост экономики и зарплаты,хапнули 4000 баксов...,жрите теперь не обляпайтесь,-придурки...,теперь будет весело...,но не вам...
Недолго думая та сказала ей : "Составь план по всем образовательным разделам , собери все необходимые заявления, заполни журнал, социальный паспорт класса, составь план воспитательной работы, проведи мониторинг всех детей и прими все необходимые профилактические меры всех видов безопасности, продумай, как обеспечить успех каждого ребенка и доступное дополнительное образование для детей. Сделай все это в первой половине сентября.
Не упусти из виду ведение всех журналов, свой блог, страницу на портале. И не забывай при этом о качественной подготовке каждого занятия. А ещё самообразование, инновационные технологии, исследовательские работы, проекты на конкурсы, обмены опытом, открытые мероприятия и занятия, субботники, прививки, медосмотры...
И программу изучить не забудь, она снова обновленная..."
И ответила рыбка не раздумывая: "ЖАРЬ!!!!!!!