Для выполнения постановления о повышении окладов учителей нет средств, – Минобразования

Кабинет министров планирует еще на год приостановить действие постановления №822 от 10 июля 2019 года, которым предусматривалось постепенное (до 2023 года) повышение самого низкого должностного оклада научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки до уровня 4 прожиточных минимумов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, передает БизнесЦензор.

"В связи с отсутствием неинфляционных источников финансирования реализации постановления Кабинета министров №822… в 2021 году, правительство поручило Министерству образования и науки вместе с Минэкономики, Минфином и Минюстом подготовить и подать в установленном порядке в Кабинет министров Украины проект решения о приостановлении до 31 декабря 2021 года действия указанного постановления", – сказано в сообщении.

В министерстве напомнили, что на том же заседании Кабмина в 14 сентября правительство утвердило проект госбюджета на 2021 год, которым предусмотрено финансирование отрасли образования в сумме 173,8 млрд грн, что на 34 млрд грн больше, чем в 2020 году.

В частности, проектом предусмотрено, что должностной оклад работника первого тарифного разряда будет меняться дважды: с 1 января он составит 2 670 грн, с 1 июля – 2 893 грн.

"Так, с января 2021 года размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работников бюджетной сферы, в том числе области образования и науки, увеличатся на 20%, а с июля – еще на 8,3%", – сказано в сообщении Минобразования.

Кроме того, в министерстве отметили, что должностные оклады всех работников бюджетной сферы, в том числе педагогических, научно-педагогических и научных работников, с 1 сентября 2020 года уже выросли на 5,8% в связи с увеличением должностного оклада работника первого тарифного разряда до 2 225 грн.

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Как сообщалось, по оценке Минобразования, на реализацию постановления правительства №822 о повышении зарплат педагогов в 2021 году необходимо было дополнительно направить 50 млрд грн.

Напомним, 10 июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада к 2023 году. В 2020 году зарплата педагога должна была составлять 2,5 прожиточного минимума, в 2021 году – 3 минимума, в 2022 году – 3,5 минимума и с января 2023 году – 4 прожиточных минимума.

Позже в связи с отсутствием средств на реализацию реформы в государственном и местных бюджетах указанное постановление было приостановлено до 31 декабря 2020 года.