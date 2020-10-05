"Гарантированный покупатель" провел первый аукцион по продаже "зеленой" электроэнергии

ГП "Гарантированный покупатель" по итогам первого аукциона по продаже электроэнергии из возобновляемых источников по двусторонним договорам продал почти весь предложенный объем.

Согласно данным "Украинской энергетической биржи", по результатам аукциона цена продажи составила от 1338,49 грн до 1397,96 грн за МВт-ч, передает БизнесЦензор.

Покупателями "зеленой" электроэнергии стали ООО "Укр Газ Ресурс", ЧАО "Полтавский ГОК", ООО "Энерго Сбыт Транс", ООО "Эру Трейдинг", ООО "Эрнеринг", ООО ЛТК "Электрум", ООО "ОНК-Групп", ООО "Экотехноинвест", НЭК "Укрэнерго".

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением от 28 сентября разрешил ГП "Гарантированный покупатель" продавать электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников, по двусторонним договорам, установив формулу определения стартовой цены.

Минэнерго рассчитывает, что продажа "зеленой" электроэнергии по двусторонним договорам поможет улучшить финансовое положение ГП и повысить уровень расчетов с производителями электроэнергии из ВИЭ.