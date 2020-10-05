"Укрэксимбанк" выкупил облигации "Укравтодора" уже на 13,7 миллиарда

Государственное агентство автомобильных дорог "Украины" ("Укравтодор") завершило размещение облигаций под госгарантии на общую сумму на 13,74 млрд грн из запланированных 19,27 млрд грн, их выкупил государственный "Укрэксимбанк".

Об этом сообщили в пресс-службе "Укравтодора", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По облигациям: всего планировались пять серий на общую сумму 19,27 млрд. Из них три серии уже разместили (выкупил "Укрэксимбанк") на 5,78 млрд под 10,5% на один год, 5,08 млрд под 9,99% на два года и 2,87 млрд под 9,99% на три года. Еще две серии впереди – на 3,51 млрд и 2,01 млрд под 9,99% на четыре и пять лет соответственно", – сообщили в пресс-службе Госагентства.

В "Укравтодоре" отметили, что изначально планировалось привлечь средства под 12,5% годовых с ежеквартальными выплатами, однако позже условия были пересмотрены и ставка была снижена.

В агентстве уточнили, что еа ремонт запланированных "Укравтодором" 4 тыс. км автодорог государственного значения в 2020 году планируется освоить 85 млрд грн: 31,5 млрд – из Дорожного фонда, 19,3 млрд грн – кредитные средства под госгарантии, 35 млрд грн из Фонда COVID-19.

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Как сообщалось, в апреле государственный "Укрэксимбанк" привлек кредит рефинансирования у Национального банка (НБУ) на сумму 6 млрд грн под залог пула активов.

Сразу же после этого "Укрэксимбанк" предоставил Госагентству автомобильных дорог ("Укравтодор") первую часть финансирования под госгарантии на строительство и ремонт дорог на сумму 5,78 млрд грн.

В июне "Укрэксимбанк" выделил "Укравтодору" второй транш кредита в размере 5,08 млрд грн на два года и снизил процентную ставку по второму займу с 10,5% до 9,99% годовых.

В августе "Укрэксимбанк" привлек кредит рефинансирования 2,87 млрд грн и также направил эти средства на покупку облигаций "Укравтодора".

Напомним, Кабинет министров на заседании 1 апреля утвердил условия привлечения кредитных средств и предоставления государственных гарантий для "Укравтодора" на общую сумму до 19,27 млрд грн.

В январе Верховная Рада приняла законопроекты №2661 и №2660, предусматривающие предоставление "Укравтодору" государственных гарантий по кредитам на общую сумму 19,27 млрд грн. В начале февраля законы подписал президент Владимир Зеленский.

Как отмечал Минфин в выводах к законопроекту, разработчиком не представлено информации об условиях, источниках и сроках привлечения "Укравтодором" кредитных средств под государственные гарантии.