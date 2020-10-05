Депутаты Европарламента предупредили фракцию Зеленского о рисках для безвиза с Украиной

Ряд депутатов Европарламента обратились к руководителю фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамия с открытым письмом, в котором предупредили об опасности потери Украиной безвизового режима и макрофинансовой помощи от ЕС.

Письмо подписали докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер, заместитель главы парламентской делегации в Комитете Ассоциации Украина-ЕС Виола фон Крамер и Раса Юкневичане, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

"Мы слышали, что вы считаете опасность потери безвизового режима и финансовой помощи (макрофинансовой помощи ЕС для Украины, – ред.) только" слухами ". Позвольте объяснить, почему это не так", – сказано в письме.

Депутаты Европарламента фон Крамон, Галлер и Юкнявичене, которые входят в группу "друзей Украины", напомнили Арахамии, что с 2014 года ЕС "инвестировал" в Украине более 15 млрд евро.

"Источником этой помощи являются граждане ЕС, перед которыми мы подотчетны, и которые так щедро отказались от части своих доходов при следующих условиях: освободить Украину от разгула коррупции, реформировать судебную систему и систему здравоохранения, создать прозрачное местное самоуправление", – подчеркивается в документе.

Депутаты Европарламента напомнили, что президент Владимир Зеленский предсказывал "Украину своей мечты", где "учителя получают реальную зарплату, а коррумпированные чиновники реальные тюремные сроки".

"Спустя 17 месяцев мы не можем не заметить, что мечта дает трещины, и многие из этих трещин именно в вашей партии, господин Арахамия", – отметили евродепутаты.

Авторы письмаподчеркнули, что "не могут не видеть, как некоторые члены "Слуги народа" распространяют кремлевскую дезинформацию, координируя хорошо организованные нападения на независимые учреждения, такие как НБУ, НАБУ и САП" и добавили, что те же члены партии не чураются "дружить с олигархами и "неприкасаемыми" или публично выступать за разрыв связей с ЕС".

Также евродепутаты заявили, что видят, как "восприятие коррупции в Украине в 2020 году вернулось к отметке 2017 года", реформы сворачиваются, а руководителя САП планируют выбирать комиссией, "которая не имеет значительного антикоррупционного опыта, репутации и высоких моральных качеств и общественного авторитета".

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Также они отметили, что видят, как прокурор Ирина Венедиктова "останавливает обвинения в делах коррумпированных судей", а также ряд других резонансных дел.

"Все это чревато, в частности, макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро не потому, что мы этого хотим, а потому, что взаимные соглашения, которые мы с вами заключили, это предусматривают", – отметили евродепутаты в письме.

Говоря о безвизовом режиме между Украиной и ЕС, евродепутаты отметили, что со стороны ЕС нет никакого намерения отменить это "большое достижение для граждан Украины и ЕС".

"Но все же мы оставляем за собой право накладывать конкретный отказ в таких свободах отдельным олигархам и политикам, которые злоупотребляют этим правом ради своей частной незаконной деятельности", – сказано в документе.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада включила в конкурсную комиссию на отбор на административные должности в САП семь человек от парламента. В представительстве ЕС и посольстве США заявили, что их дальнейшая поддержка Украины будет зависеть от прозрачности проведенного конкурса на должность руководителя САП.

В свою очередь Давид Арахамия назвал заявления о том, что это решение поставило под угрозу безвизовый режим с Евросоюзом, "слухами" и сказал, что будет реагировать только на письма.