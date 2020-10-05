"Укртрансбезопасность" начислила 100 миллионов штрафов за перегруз с начала года
В течение января-сентября 2020 года инспекторами "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с Нацполицией было проверено более 500 000 транспортных средств, составлено около 10 500 актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено почти 100 млн грн платы за перегрузки.
Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает БизнесЦензор.
"Усиленный габаритно-весовой контроль на украинских дорогах продолжается. По итогам девяти месяцев этого года сотрудники "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с Нацполицией насчитали почти 100 млн грн платы за перегрузки. Из них более 17 млн грн – результаты работы за сентябрь. Однако нашей ключевой целью была и остается полная цифровизация всех процессов для исключения человеческого фактора и запуск системы автоматического ГВК на дорогах с устройством современных комплексов "Взвешивание в движении", – отметил глава министерства.
Всего в сентябре было проверено почти 110 тыс. транспортных средств, в два раза больше, чем за этот же период прошлого года, а также составлено 1899 актов нарушений габаритно-весовых параметров.
Вместе с тем, в течение последней недели (с 28 сентября по 4 октября) было проверено почти 18 тыс. транспортных средств, составлен 301 акт нарушений габаритно-весовых норм и начислено более 3 млн грн платы за перегрузки. В разрезе регионов наибольшее платы за проезд начислено в Николаевской, Одесской и Херсонской областях.
Среди топ-5 нарушителей за прошлую неделю:
- авто Scania (перевозчик – ГП "Логистическая компания Эксим Юниверс"), следовавшее по автодороге М-03 с перегрузом на 19% и весом 52,42 тонн при норме 44 тонны. Начислено плату за проезд – 191,16 евро;
- авто MAN (перевозчик – Тихарев Г. Е.), следовавшее по автодороге М-05 с перегрузом на 31% и весом 56,4 тонны при норме 44 тонн. Начислено плату за проезд – 169,28 евро;
- авто DAF (перевозчик – Шевченко Г. В.), следовавшее по автодороге Р-60 с перегрузом на 34% и весом 57,54 тонн при норме 40 тонн. Начислено плату за проезд – 167,04 евро;
- авто DAF (перевозчик – Мороз В. А.), следовавшее по ул. Молочной в Запорожье с перегрузом на 27% и весом 50,9 тонн при норме 40 тонн. Начислено плату за проезд – 120 евро;
- авто Mercedes-Benz (перевозчик – представительство "Онур Тааххут Ташимаджилик Иншаат Тиджарет Ве Санаи Аноним Ширкети"), следовавшее по автодороге М-06 с перегрузом 30% и весом 51,8 тонн при норме 40 тонн. Начислено плату за проезд – 27 евро.
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