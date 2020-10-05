"Укртрансбезопасность" начислила 100 миллионов штрафов за перегруз с начала года

В течение января-сентября 2020 года инспекторами "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с Нацполицией было проверено более 500 000 транспортных средств, составлено около 10 500 актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено почти 100 млн грн платы за перегрузки.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает БизнесЦензор.

"Усиленный габаритно-весовой контроль на украинских дорогах продолжается. По итогам девяти месяцев этого года сотрудники "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с Нацполицией насчитали почти 100 млн грн платы за перегрузки. Из них более 17 млн ​​грн – результаты работы за сентябрь. Однако нашей ключевой целью была и остается полная цифровизация всех процессов для исключения человеческого фактора и запуск системы автоматического ГВК на дорогах с устройством современных комплексов "Взвешивание в движении", – отметил глава министерства.

Всего в сентябре было проверено почти 110 тыс. транспортных средств, в два раза больше, чем за этот же период прошлого года, а также составлено 1899 актов нарушений габаритно-весовых параметров.

Вместе с тем, в течение последней недели (с 28 сентября по 4 октября) было проверено почти 18 тыс. транспортных средств, составлен 301 акт нарушений габаритно-весовых норм и начислено более 3 млн грн платы за перегрузки. В разрезе регионов наибольшее платы за проезд начислено в Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Среди топ-5 нарушителей за прошлую неделю: