"Интерпайп" Пинчука досрочно выкупил евробонды еще на $32 миллиона

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" сообщила о частичном погашении (выкупе) евробондов-2024 на сумму $32,4 млн.

Как сообщили в компании, Interpipe Holdings Plc выкупил свои непогашенные облигации по их основной (номинальной) стоимости вместе с начисленными процентами, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Таким образом, оставшаяся задолженность по облигациям составляет $81,29 млн.

Как сообщалось, ТКК "Интерпайп" 25 сентября а уведомила держателей евробондов-2024 о предложении относительно частичного выкупа (погашения) облигаций на общую сумму $32,4 млн.

В августе "Интерпайп" сообщил о частичном погашении (выкупе) евробондов с погашением в 2024 году на общую сумму $97 млн.

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Напомним, в октябре 2019 года трубно-колесная компания "Интерпайп" сообщила о завершении реструктуризации с частичным списанием существующей задолженности группы перед ее основными финансовыми кредиторами.

В результате реструктуризации задолженность была уменьшена и оформлена новым выпуском еврооблигаций на $309,19 млн под 10,25% со сроком погашения в 2024 году и кредитом на $45,81 млн с погашением в конце 2020 года.

Кроме этого, в рамках реструктуризации компания выпустила 3,05 тыс. инструментов (юнитов) восстановления стоимости, выплаты по которым привязаны к EBITDA и денежному потоку "Интерпайпа" в ближайшие 10 лет.

Отдельно были реструктуризированы с частичным списанием обязательства группы по кредитам на финансирование оборотного капитала и оформлены в два новых кредита на сумму $45 млн с погашением в конце 2020 года.

В дополнение к реструктуризации, существующие акционеры группы внесли дополнительный денежный капитал в группу на сумму $50 млн и предоставили дополнительное резервное обязательство в размере $20 млн для содействия операционным показателям группы после реструктуризации.Источник:

Срок погашения новых облигаций – 31 декабря 2024 года, ставка сохранена прежней – 10,25% годовых. Предполагалось, что за каждые $1000 основной суммы существующих облигаций их владелец получит бумаги стоимостью $410,53.

В целом предлагалось реструктуризировать задолженность в объеме $1,41 млрд в $400 млн.

"Интерпайп" с 2012 года не обнародует финансовых результатов. "Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Конечным собственником Interpipe Limited является бизнесмен Виктор Пинчук.