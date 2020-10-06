В Украине за сутки от коронавируса умерли 90 человек

В Украине за сутки по состоянию на утром 6 октября зафиксировано 90 летальных случаев от коронавируса, 4 348 новых случаев заражения и 2 149 случаев выздоровления.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество выявленных случаев коронавируса в Украине с начала пандемии составляет 234 584, общее количество летальных случаев – 4 520, случаев выздоровления – 103 401, продолжают болеть 126 663 человека.

Наибольшее количество случаев заболевания выявлено в Киеве – 25 091, Львовской области – 21 494, Харьковской области – 21 451, Черновицкой области – 15 444, Одесской области – 15 021.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утро 5 октября обнаружено 3 774 новых случая коронавируса, зафиксировано 33 летальных случая от этой болезни и 1 145 случаев выздоровления.