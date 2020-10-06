Зеленский пообещал купить себе дом вместо государственной резиденции

Президент Владимир Зеленский заявляет, что переехал в государственную резиденцию, потому что продает свой собственный дом под Киевом.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Офиса президента сообщает БизнесЦензор.

"Я никуда не переезжаю, у меня есть квартира. Я выехал из своего дома, у меня был частный дом под Киевом, но там было невозможно работать из-за ковида. Дом был продан. Тогда я временно переехал в резиденцию", - сказал Зеленский.

По его словам, сейчас для него президентская резиденция - это "просто отель, иначе я это не использовал бы, хотя, согласно нашему законодательству, имею полное право".

"Но я хочу жить дома. Сейчас мы с женой ищем новое место. Построим дом, возьмем в аренду. Для нас важно иметь, как говорят в Украине, свое личное семейное гнездышко", - рассказал Зеленский.

Как писал БизнесЦензор, Зеленский вместе с семьей будет проживать в государственной резиденции "Конча-Заспа".

Как выяснили журналисты, Зеленский проживает в так называемой "даче Ющенко". Там в течение 2004-2014 годов жил третий президент Украины Виктор Ющенко. В 2014 году, когда Ющенко решил оставить государственную резиденцию, ее планировали продать и даже устроили смотрины для журналистов.

Именно тогда украинское общество узнало, что президентская государственная дача - это трехэтажный особняк более чем на 2000 квадратных метров и несколькими гектарами вокруг. Дом имеет четыре спальни, санузлы отделаны мрамором, лифт, кинозал, бильярдную, солярий, сауны, бассейн и массажный кабинет. Содержание дачи во времена, когда здесь жил Ющенко, обходилось государственному бюджету в 30 млн гривен в год.

Вот только в течение 5 лет резиденцию, похоже, так никто и не купил. А осенью 2019-го там начались ремонтные работы - о чем свидетельствует анализ публичных закупок Государственного управления делами.

Так, в конце прошлого года почти 200 тысяч гривен из государственного бюджета было потрачено на услуги по аварийно-восстановительным работ по текущему ремонту. Еще 110 тысяч гривен было потрачено для ремонта системы пожарной сигнализации этого же дома.

Еще в апреле 2019-го в ответ на вопрос, будет ли он пользоваться государственными резиденциями, Владимир Зеленский заявил: "Пусть в этих резиденциях живут дети какие-нибудь. Ну какие-то лагеря, какие-то люди, которым это действительно нужно. Эти резиденции - я не вижу в них ни смысла. В результате, когда мы ездим в Европе по экскурсиям, то видим старые резиденции королей - что это все сегодня? Это все для экскурсий".

Зеленскийзадекларировал 13,5 млн грн дохода от продажи земельного участка.

Согласно сообщению о существенных изменениях в имущественном состоянии от 7 июля, глава государства получил 12,11 млн грн от отчуждения недвижимости и 1,36 млн грн от отчуждения земельного участка.

Покупателем в реестре указана Валентина Кисель, ее ФИО совпадает с именем жены народного депутата от партии "Слуга народа" Юрия Киселя.

Как сообщалось, накануне президент Владимир Зеленский сообщил Национальному агентству по предупреждению коррупции (НАПК) о нарушении им законодательства в связи с непредставлением сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

В частности, в 2019 году семья Зеленского получила средства в счет погашения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн, однако президент не внес эти данные в реестр деклараций НАПК.

В связи с этим НАПК вручило Зеленскому два протокола об административном нарушении в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.