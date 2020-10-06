БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
8 261 4

Рожкова прокомментировала решение Совета НБУ о недоверии

Рожкова прокомментировала решение Совета НБУ о недоверии

Первый заместитель главы правления НБУ Екатерина Рожкова считает причиной вынесенного Советом Нацбанка решения о недоверии ей и замглавы правления Дмитрию Сологубу их комментарии в средствах массовой информации.

Как передает БизнесЦензор, об этом Рожкова написала на своей странице в сети Facebook.

"Чем именно мы с Дмитрием Сологуб могли огорчить Совет Национального банка, за что получили выговор и недоверие?... Здесь есть правильный ответ – это наши с Дмитрием (Сологубом, – ред.) коммуникации. Однако не уверена, это причина, или скорее повод", – написала Рожкова.

По словам замглавы НБУ, поводом для вынесения такого решения стали комментарии членов правления изданию KyivPost.

"Ничего крамольного, чтобы шло в разрез с "генеральной линией партии" не озвучивалось. Мы говорили, что независимость НБУ – это о коллегиальности. Что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться. И все в таком духе. Не верите, что в 2020 году могут объявлять выговор за общение со средствами массовой информации?! Я тоже до конца не верила, что цензура дошла до стен Национального банка", – подчеркнула Рожкова.

Она добавила, что Совет НБУ принимал решение без ее присутствия, без объяснения причин и заслушивания сторон.

Читайте также: Глава Совета НБУ пытается заблокировать выборы президента Национальной академии наук

Рожкова также процитировала комментарий члена Совета НБУ Виталия Шапрана, который в связи с голосованием за недоверие первой замглавы правления НБУ привел историческую параллель с 90-ми годами.

"Позволю себе процитировать господина Шапрана: "В лихих девяностых некоторых членов правления просто встретили бы в подъезде собственного дома (вспомните историю господина Гетьмана)...". Учитывая количество угроз, которые я получаю, слова этого защитника кодекса этики работника НБУ могут быть трактованы неоднозначно", – добавила Рожкова.

В свою очередь Шапран заявил, что решение Совета НБУ носило "воспитательный характер".

"Ни один закон в Украине не запрещает Совету НБУ выразить доверие или недоверие членам правления, тем более, что именно Совет НБУ назначает и освобождает членов правления НБУ по представлению главы НБУ… По моему мнению, решения Совета НБУ от 2 октября носили сугубо воспитательный (педагогический) характер", – написал Шапран в Facebook.

Как сообщалось, Совет Национального банка Украины (НБУ) на заседании 2 октября принял решение объявить выговор и выразить недоверие первому заместитель главы правления НБУ Екатерине Рожковой и заместителю правления Дмитрию Сологубу.

Причиной принятого решения указано "нарушение распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований КЗоТ Украины".

Автор: 

НБУ (9379) Шевченко Кирило (153) Рожкова Катерина (266) Рада НБУ (150) Шапран Віталій (4)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=pf262NCG0Ds Нацбанком вже керують посіпаки Коломойського, - Фурса

Напередодні стало відомо, що Рада НБУ оголосила догану та недовіру за публічні виступи першим заступникам голови Нацбанку Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу. Вони раніше працювали у команді ексголови регулятора - Якова Смолія, звільненого у серпні. Однак у них немає повноважень виносити догани чи недовіри.
показати весь коментар
06.10.2020 15:49 Відповісти
А вы то откуда знаете,что можно,а что нельзя?
показати весь коментар
07.10.2020 09:18 Відповісти
ЗеРыгБанда во главе с Ермаком-Козырем, зачищает НБУ под себя.
показати весь коментар
07.10.2020 00:52 Відповісти
рожковой давно пора сидеть ,ане тявкать,еще когда она работала при президенте порошенко , они сколько делов натворили ,пора разобратся и куму пороха привлечь ,
показати весь коментар
07.10.2020 09:12 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 