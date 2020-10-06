Рожкова прокомментировала решение Совета НБУ о недоверии
Первый заместитель главы правления НБУ Екатерина Рожкова считает причиной вынесенного Советом Нацбанка решения о недоверии ей и замглавы правления Дмитрию Сологубу их комментарии в средствах массовой информации.
Как передает БизнесЦензор, об этом Рожкова написала на своей странице в сети Facebook.
"Чем именно мы с Дмитрием Сологуб могли огорчить Совет Национального банка, за что получили выговор и недоверие?... Здесь есть правильный ответ – это наши с Дмитрием (Сологубом, – ред.) коммуникации. Однако не уверена, это причина, или скорее повод", – написала Рожкова.
По словам замглавы НБУ, поводом для вынесения такого решения стали комментарии членов правления изданию KyivPost.
"Ничего крамольного, чтобы шло в разрез с "генеральной линией партии" не озвучивалось. Мы говорили, что независимость НБУ – это о коллегиальности. Что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться. И все в таком духе. Не верите, что в 2020 году могут объявлять выговор за общение со средствами массовой информации?! Я тоже до конца не верила, что цензура дошла до стен Национального банка", – подчеркнула Рожкова.
Она добавила, что Совет НБУ принимал решение без ее присутствия, без объяснения причин и заслушивания сторон.
Читайте также: Глава Совета НБУ пытается заблокировать выборы президента Национальной академии наук
Рожкова также процитировала комментарий члена Совета НБУ Виталия Шапрана, который в связи с голосованием за недоверие первой замглавы правления НБУ привел историческую параллель с 90-ми годами.
"Позволю себе процитировать господина Шапрана: "В лихих девяностых некоторых членов правления просто встретили бы в подъезде собственного дома (вспомните историю господина Гетьмана)...". Учитывая количество угроз, которые я получаю, слова этого защитника кодекса этики работника НБУ могут быть трактованы неоднозначно", – добавила Рожкова.
В свою очередь Шапран заявил, что решение Совета НБУ носило "воспитательный характер".
"Ни один закон в Украине не запрещает Совету НБУ выразить доверие или недоверие членам правления, тем более, что именно Совет НБУ назначает и освобождает членов правления НБУ по представлению главы НБУ… По моему мнению, решения Совета НБУ от 2 октября носили сугубо воспитательный (педагогический) характер", – написал Шапран в Facebook.
Как сообщалось, Совет Национального банка Украины (НБУ) на заседании 2 октября принял решение объявить выговор и выразить недоверие первому заместитель главы правления НБУ Екатерине Рожковой и заместителю правления Дмитрию Сологубу.
Причиной принятого решения указано "нарушение распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований КЗоТ Украины".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Напередодні стало відомо, що Рада НБУ оголосила догану та недовіру за публічні виступи першим заступникам голови Нацбанку Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу. Вони раніше працювали у команді ексголови регулятора - Якова Смолія, звільненого у серпні. Однак у них немає повноважень виносити догани чи недовіри.