Зеленский вывел Смелянского из состава набсовета "Укроборонпрома"

Президент Владмир Зелонский подписал указ о прекращении полномочий Игоря Смелянского в составе наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом сообщает сайт президента Украины, передает БизнесЦензор.

Гендиректор АО "Укрпошта" Игорь Смелянский ранее попросил Зеленского вывести его из состава набсовета "Укроборонпрома".

По словам Смелянского, это необходимо, так как "Укрпошта" в ближайшее время подпишет многомиллионную (в евро) инвестиционную сделку с ведущими международными финансовыми институтами.

"По их правилам - они не могут это делать с лицами, вовлечёнными в оборонную отрасль. Поэтому сегодня я попросил президента Украины вывести меня из состава Наглядовой Рады", - заявил Смелянский.