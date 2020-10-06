Зеленский прокомментировал расследование против Коломойского в США

Правоохранители ведут расследование дел о выведении средств из "Приватбанка" бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым в Украине и США, но президент не имеет официальной информации об отмывании этих денег в США.

Об этом Зеленский заявил в интервью изданию Politico Europe, отвечая на вопрос о расследовании вывода средств из "Приватбанка" , передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Если честно, я не знаю, за какие средства, что и в каких странах покупал этот человек. Мы это видим и читаем только в СМИ", – сказал Зеленский, отвечая на вопрос о расследовании отмывании средств "Приватбанка" Коломойским в США.

"Сегодня "Приватбанк" является государственным банком. У него прекрасная прибыль, он один из лучших банков в Украине, поддерживает стабильность банковской системы. И этим я доволен. По расследованию этих дел я знаю, что правоохранители занимаются этим и в Украине, и в США. Обмениваются ли они информацией на правоохранительном уровне? Думаю, да, но мне это не известно", – добавил президент.

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Как сообщалось, Министерство юстиции США обвинило Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании средств из "Приватбанка" в Соединенных Штатах и во всем мире.

В этой связи Минюст США подал два иска в окружной суд южной Флориды касательно приобретения Коломойским и Боголюбовым недвижимости в штатах Кентукки и Техас. Американские правоохранительные органы подозревают Коломойского и Боголюбова в том, что деньги для этих целей были незаконно выведены из "Приватбанка" до его национализации.

Ранее государственный "Приватбанк" подал в Канцлерский суд Делавэра иск в отношении бывших собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и связанных с ними компаний, обвинив их в мошеннических схемах со средствами банка в США на сумму $750 млн.

Напомним, результаты расследования компании Kroll подтвердили, что "Приватбанк" был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение 10 лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере $5,5 млрд.

Среди ключевых выводов расследования в НБУ указывают, что Kroll обнаружила четкие признаки того, что кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.

В декабре 2017 года Высокий суд Англии также издал приказ о всемирном аресте активов бывших акционеров "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Через Высокий суд Лондона "Приватбанк" планирует вернуть средства, сумма которых, вместе с процентами составляет более $2,5 млрд.

21 декабря 2016 года "Приватбанк", который контролировали бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, перешел в государственную собственность.