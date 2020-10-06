Производство электроэнергии сократилось с начала года на 5,9%

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-сентябре 2020 года сократилось на 5,9% (на 6,72 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 107,61 млрд кВт-ч.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В том числе атомные электростанции за девять месяцев текущего года снизили выработку электроэнергии на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 56,77 млрд кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на Запорожской АЭС составило 19,86 млрд кВт-ч (-28,7% к январю-сентябрю 2019 года), Южно-Украинской – 13,14 млрд кВт-ч (+1,9%), Ривненской – 14,8 млрд кВт-ч (+10,3%), Хмельницкой – 8,97 млрд кВт-ч (+40,6%).

Тепловые электростанции, а также теплоэлектроцентрали и когенерационные установки снизили выработку на 17% – до 35,02 млрд кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС уменьшили производство на 24,6% – до 26,12 млрд кВт-ч, тогда как ТЭЦ и КУ увеличили – на 18,4%, до 8,9 млрд кВт-ч.

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции сократили производство на 9,2% – до 5,59 млрд кВт-ч, а блок-станции увеличили на 10,5% – до 1,45 млрд кВт-ч.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) возросло в 2,1 раза – до 8,77 млрд кВт-ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 52,8% (в январе-сентябре 2019 года – 53%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 32,5% (36,9%), ГЭС и ГАЭС – 5,2% (5,4%), блок-станций – 1,4% (1,2%), альтернативных источников – 8,2% (3,6%).

В сентябре 2020 года производство электроэнергии в ОЭС Украины снизилось на 0,1% (на 10,7 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года – до 11,23 млрд кВт-ч.

Кроме того, отпуск тепловой энергии по итогам девяти месяцев 2020 года снизился на 8,5% (на 1,22 млн Гкал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 13,17 млн Гкал.

Как сообщалось, производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2019 году сократилось на 3,4% (на 5,4 млрд кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 153,95 млрд кВт-ч. В том числе АЭС выработали 83 млрд кВт-ч (-1,7%), ГК ТЭС – 44,92 млрд кВт-ч (-6%), ТЭЦ и КУ – 10,86 млрд кВт-ч (-1,4%), ГЭС и ГАЭС – 7,87 млрд кВт-ч (-34,5%), блок-станции – 1,76 млрд кВт-ч (+16,8%), "зеленые" (ВЭС, СЭС, биомасса) – 5,54 млрд кВт-ч (рост в 2,1 раза).