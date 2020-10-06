Министерства предложили увеличить расходы госбюджета на 1 триллион, – Минфин

Дополнительная потребность в расходах проекта госбюджета на 2021 год, заявленная главными распорядителями средств, в целом составляет более 1,1 триллиона гривен.

Об этом первый заместитель министра финансов Денис Улютин сообщил по итогам проведенного мониторинга обнародования бюджетных запросов на 2021-2023 годы, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Мы получили предложения в проект госбюджета-2021 только от ГРК на сумму 1,1 трлн грн – это еще один такой бюджет, который мы подготовили", – отметил Улютин.

Первый замминистра добавил, что в ближайшее время свои предложения к проекту госбюджета на 2021 год также представят народные депутаты.

Согласно бюджетному календарю, парламент должен принять госбюджет-2021 в первом чтении до 20 октября.

"Минфин выступает за эффективное распределение государственных ресурсов. Поэтому для нас важно, чтобы бюджетная дискуссия была конструктивной и была нацелена не только на финансовые показатели, но и на эффективность бюджетных расходов. Мы будем отстаивать принципы сбалансированности бюджета, реалистичность и невозможность его раздувания. Наша принципиальная позиция – все предложения в госбюджет должны быть подтверждены финансовым ресурсом с четкими расчетами", – подчеркнул Улютин.

По данным Минфина, на сегодня 91% главных распорядителей средств госбюджета придерживались требований действующего законодательства и разместили бюджетные запросы на своих сайтах. 9% ведомств, не предоставили информацию, поскольку в их бюджетных запросах содержится информация с ограниченным доступом, а также те ведомства, которые еще находятся в процессе создания.

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Как сообщалось, Кабинет министров 14 сентября подал в Верховную Раду проект госбюдежета на 2021 год, который предполагает рост доходов на 9,4% по сравнению с госбюджетом 2020 года – до 1,07 трлн грн, расходов – на 5,1% дл 1,35 трлн грн. Дефицит бюджета составит около 270 млрд грн или 6% ВВП.

При расчетах Минфин исходил из прогноза роста ВВП Украины в 2021 году на 4,65% при инфляции 7,3% и средней зарплате 13,6 тыс. грн. Средний за год курс гривни, заложенный в госбюджет, составляет 29,1 грн/$.

По словам министра финансов Сергея Марченко, в первую очередь финансировать дефицит госбюджета планируется за счет внутренних заимствований. При этом Минфин сохраняет возможность выхода на внешние долговые рынки и рассчитывает на получение средств от МВФ, ЕС и других международных кредиторов. Кроме того, 6 млрд грн запланировано получить от приватизации.