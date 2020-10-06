Снижение "зеленого тарифа" сэкономило 500 миллионов в месяц, – "Гарантированный покупатель"

Снижение с 1 августа "зеленых" тарифов привело к уменьшению стоимости "зеленой" электроэнергии в августе по сравнению с июлем на 0,5 млрд грн.

По данным госпредприятия "Гарантированный покупатель", стоимость электроэнергии по "зеленым" тарифам в июле составила 5,7 млрд грн, в августе – 5,2 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом, как свидетельствуют данные об итогах деятельности "ГарПока" в августе, им было закуплено 1087 тыс. МВт-ч "зеленой" электроэнергии, что почти столько же, как и в июле – 1090 тыс. МВт-ч.

Исходя из этих показателей, средняя цена покупки электроэнергии из ВИЭ в июле составляла 5200 грн за МВт-ч, в августе – 4700 грн за МВт-ч.

В то же время в июле 2019 года стоимость "зеленой" электроэнергии составляла 3,05 млрд грн, в августе – 3,36 млрд грн, что объясняется почти вдвое меньшими объемами производства зеленой электроэнергии в этот период по сравнению с июлем-августом нынешнего года.

Так, в июле 2019 года общий объем закупленной "Гарантированным покупателем" "зеленой" электроэнергии составил около 528 тыс. МВт-ч, в августе этот показатель составлял 597 тыс. МВт-ч.

Таким образом, объемы генерации электроэнергии из ВИЭ выросли вдвое. При этом наибольший рост в процентном соотношении продемонстрировала генерация из биогаза и биомассы, увеличившая объемы производства электроэнергии на 114%. При этом солнечная генерация выросла на 107%, ветровая – на 112%, гидрогенерация – на 34%.

По данным "Гарантированного покупателя", в июле 2020 года он приобрел у СЭС 808,15 тыс. МВт-ч (для сравнения в июле 2019 – 390,38 тыс. МВт-ч), ВЭС – 200,51 тыс. МВт-ч (94,44 тыс. МВт-ч), у гидростанций по зеленому тарифу – 17,21 тыс. МВт-ч (12,81 тыс. МВт-ч), генерации из биомассы и биогаза – 64,31 тыс. МВт-ч (30,04 тыс. МВт-ч).

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Напомним, 21 июля Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №3658, предусматривающий снижение "зеленого" тарифа на 15% для большинства СЭС и на 7,5% для ВЭС, а также компенсацию не менее 20% выплат по нему из госбюджета.

При этом правительство обязалось 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов выплатить в четвертом квартале 2020 года.

На 20 сентября долг Гарантированного покупателя перед производителям "зеленой" электроэнергии достиг 21,7 млрд грн. По прогнозам госкомпании, к концу 2020 года дефицит средств ГП для компенсации "зеленого" тарифа составит 18,8 млрд грн.