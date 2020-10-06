Из "Укроборонпрома" уволилась бывшая глава "Майкрософт Украина"

В конце сентября "Укроборонпром" покинула заместитель генерального директора Надежда Васильева, которая перешла в концерн с должности гендиректора "Майкрософт Украина" и отвечала за развитие инноваций, соответствующее подразделение концерна реорганизовано.

Об этом сообщает пресс-служба ГК "Укроборонпром", передает БизнесЦензор.

"Соответствующее структурное подразделение было реорганизовано, а функции - распределены внутри команды. Лидерство в вопросе инноваций для оборонной промышленности отойдет Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое намерено создать Агентство по развитию оборонных технологий", – отмечается в сообщении.

Кроме того, в конце сентября госконцерн покинул и Руслан Корж, который был советником по стратегическим проектам гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса, а ранее – его заместителем в Министерстве экономического развития и торговли.

Корж был назначен в госконцерн осенью 2019 года на должность замгендиректора и занимался работой авиастроительных и авторемонтных предприятий концерна, а весной перешел на должность советника гендиректора.

"Укроборонпром" указал, что 1 октября этого года было изменено количество руководящего состава концерна и введено новое штатное расписание.

Согласно изменениям, Роман Бондарь, который руководил Офисом трансформаций и был замгендиректрора, стал первым заместителем гендиректора и продолжает работать в команде над реформой и преобразованием "Укроборонпрома". Он также будет отвечать за развитие корпоративного управления, закупки, корпоратизацию и создание отраслевых холдингов.

Денис Кравченко продолжит развивать направление судостроения в должности директора дивизиона.

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Как сообщалось, президент Владимир Зеленский своим указом от 6 октября уволил с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

Исполняющим обязанности гендиректора концерна назначен Игорь Фоменко, который занимал должность заместителя гендиректора по производству "Укроборонпрома".

Фоменко работал в "Укроборонпроме" с ноября 2019 года на должности заместителя генерального директора по бронетанковой, радиолокационной и специальной технике, позже возглавил направление производства Концерна.

До этого Фоменко работал на Луганском аккумуляторном заводе, Луганском патронном заводе, занимал руководящие должности в холдинговой компании АвтоКрАЗ, Corum Group, ICDI Group.