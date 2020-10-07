БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Польша оштрафовала "Газпром" на $7,6 миллиарда (обновлено)

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал российский "Газпром" на сумму около $7,6 млрд.

Об этом со ссылкой на пресс-службу UOKiK сообщает БизнесЦензор.

UOKiK наложил штраф в размере более 29 млрд злотых ($7,6 млрд) на "Газпром" и более 234 млн злотых ($61,44 млн) на остальные 5 компаний, которые принримают участие в строительстве газопровода "Северный поток-2".

"Вынесение решения и наложение максимального штрафа связано с завершением разбирательства Управлением по защите конкуренции и потребителей в отношении компании, ответственной за строительство и эксплуатацию газопровода Nord Stream 2, без необходимого согласия президента Управления по конкуренции и защите потребителей", – сказано в сообщении.

В свою очередь российский "Газпром" заявил, что не согласен с позицией польского антимонопольного органа (UOKiK) и вынесенным им 6 октября решением и собирается его обжаловать, передает Интерфакс.

"Беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации проекта "Северный поток 2". "Газпром" обязательно воспользуется своим правом на обжалование решения", – сказано в сообщении российской компании.

Как сообщалсоь, два года назад по этому делу были привлечены шесть компаний –  российский "Газпром", французская Engie Energy (страна регистрации: Швейцария), немецкая Uniper, австрийская OMV, голландско-британская Shell и немецкая Wintershall (последние четыре компании зарегистрированы в Нидерландах).

Судебное разбирательство, проведенное польским антимонопольным ведомством, показало, что в 2017 году, несмотря на отсутствие согласия на создание совместного предприятия, 6 компаний (участников консорциума Nord Stream) заключили ряд соглашений о финансировании Nord Stream 2.

Соглашения, заключенные между участниками, касались как финансирования, так и многих прав, например, возможности вмешательства в деятельность NS2. Более того, за счет залога акций "Северного потока - 2" финансирующие стороны стали "квази" акционерами этой компании - в случае невыполнения "Газпромом" кредитного соглашения они приобретут акции компании, строящей газопровод.

Компании, финансирующие газопровод, действовали умышленно, поэтому в каждом случае были наказаны максимальными финансовыми санкциями в размере 10% годового оборота, отмечает польский регулятор.

UOKiK оштрафовал: "Газпром" на 29,08 млрд злотых, Engie Energy – на 55,51 млн злотых, Uniper – 29,91 млн злотых, OMV – 87,75 млн злотых, Shell – 30,22 млн злотых, Wintershall – 30,79 млн злотых.

UOKiK отмечает, что ситуация с "Северным потоком-2" "может иметь серьезные последствия для экономики Польши и Европейского Союза, в частности, из-за территориальных ограничений на поставки природного газа и повышения цен на газ для конечных потребителей, в частности польских потребителей".

"Высокая стоимость проекта может быть компенсирована более высокими счетами, оплачиваемыми польскими потребителями природного газа, а переговорная позиция основного участника консорциума, то есть "Газпрома", значительно возрастет как по отношению к Польше, так и по отношению к другим странам-членам ЕС. В результате от реализации проекта пострадает не только конкуренция на рынке, но и потребители", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее Ассоциация международных страховых агентств предостерегла страховые компании от сотрудничества с судами, вовлеченными в проект постройки газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", из-за санкций США.

Ранее Сенат и Конгресс поддержали включение новых санкций против газопровода "Северный поток-2" в оборонный бюджет США на 2020/2021 финансовый год, который начнется 1 октября.

Работы по строительству "Северного потока - 2" в настоящее время приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года. Они предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также заморозку любых активов на территории страны.

В РФ заявляли, что проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, "будет завершен российской стороной".

"Северный поток - 2" должен быть проложен по дну Балтийского моря параллельно с уже существующим "Северным потоком". Страны, через территориальные воды которых проходит новый газопровод (Финляндия, Швеция, Германия, Дания), разрешили прокладку труб. США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа.

"Северный поток-2" строится по дну Балтийского моря от территории РФ до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG во главе с "Газпромом". Европейские партнеры строительства — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

Газпром (2578) Польща (2495) Північний потік (1087)
Топ коментарі
+13
Винторогие еще не успели его запустить,а убытков на поколение вперед уже на СП2 заработали штрафами да санкциями.
показати весь коментар
07.10.2020 12:35 Відповісти
+10
Польша оштрафовала "Газпром" на $7,6 миллиардов - Цензор.НЕТ 4206
показати весь коментар
07.10.2020 13:56 Відповісти
+9
Только не говорите зеленскому, он сильно расстроится!
показати весь коментар
07.10.2020 11:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Только не говорите зеленскому, он сильно расстроится!
показати весь коментар
07.10.2020 11:56 Відповісти
Польша оштрафовала "Газпром" на $7,6 миллиардов - Цензор.НЕТ 4206
показати весь коментар
07.10.2020 13:56 Відповісти
Винторогие еще не успели его запустить,а убытков на поколение вперед уже на СП2 заработали штрафами да санкциями.
показати весь коментар
07.10.2020 12:35 Відповісти
Чтоб получить эти штрафы нужно еще доказать их обоснованность в европейских судах а там вполне могут поддержать свои компании.
показати весь коментар
07.10.2020 12:52 Відповісти
А в очі %уйлу дивились?
показати весь коментар
07.10.2020 13:16 Відповісти
а что кАцапия может - фактически Польша в ЕС , это представитель США (НАТО)....
показати весь коментар
07.10.2020 14:07 Відповісти
Україна також може оштрафувати але не буде цього робити за діючої влади.
показати весь коментар
07.10.2020 16:52 Відповісти
😂👍🏽👍🏽
показати весь коментар
07.10.2020 18:57 Відповісти
Польща оригінально "привітала" ботоксного Пуйла з днем народження)))👍🏼👍🏼👍🏼😊
Польща оштрафувала Газпром на 6 мільярдів євро за Північний потік-2.

За те, що Газпром ігнорував вимоги польського законодавства та не співпрацював у антимонопольному розслідуванні стосовно будівництва Північного потоку-2, росіян оштрафували у максимальному розмірі - 10% від річного обороту, тобто на 6 мільярдів євро.
Про це повідомляє офіційний сайт Польського управління із захисту конкуренції та споживачів.
показати весь коментар
07.10.2020 21:16 Відповісти
Побольше штрафов: огромных и разных...
показати весь коментар
07.10.2020 22:36 Відповісти
Уважаю Панов. Они за ПОЛЬСКИЕ интересы. А Украина ,воюющая с Рашей РАЗВИВАЕТ российский бизнез.Пепо довел импорт ГСМ через своего бизнес партнёра Медведчука до 70%,российские владельцы облэнерго,Русалы... качают деньги из Украины ,"сегодняшние" продолжают потакать расиянским троянским коням . А антимонопольный комитет где? Поляки защищают свои интересы( как ТРАНЗИТЕРЫ). Смешно,поляки больше делают для Украины чем украинцы.
показати весь коментар
08.10.2020 09:23 Відповісти

