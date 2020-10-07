Польша оштрафовала "Газпром" на $7,6 миллиарда (обновлено)

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал российский "Газпром" на сумму около $7,6 млрд.

Об этом со ссылкой на пресс-службу UOKiK сообщает БизнесЦензор.

UOKiK наложил штраф в размере более 29 млрд злотых ($7,6 млрд) на "Газпром" и более 234 млн злотых ($61,44 млн) на остальные 5 компаний, которые принримают участие в строительстве газопровода "Северный поток-2".

"Вынесение решения и наложение максимального штрафа связано с завершением разбирательства Управлением по защите конкуренции и потребителей в отношении компании, ответственной за строительство и эксплуатацию газопровода Nord Stream 2, без необходимого согласия президента Управления по конкуренции и защите потребителей", – сказано в сообщении.

В свою очередь российский "Газпром" заявил, что не согласен с позицией польского антимонопольного органа (UOKiK) и вынесенным им 6 октября решением и собирается его обжаловать, передает Интерфакс.

"Беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации проекта "Северный поток 2". "Газпром" обязательно воспользуется своим правом на обжалование решения", – сказано в сообщении российской компании.

Как сообщалсоь, два года назад по этому делу были привлечены шесть компаний – российский "Газпром", французская Engie Energy (страна регистрации: Швейцария), немецкая Uniper, австрийская OMV, голландско-британская Shell и немецкая Wintershall (последние четыре компании зарегистрированы в Нидерландах).

Судебное разбирательство, проведенное польским антимонопольным ведомством, показало, что в 2017 году, несмотря на отсутствие согласия на создание совместного предприятия, 6 компаний (участников консорциума Nord Stream) заключили ряд соглашений о финансировании Nord Stream 2.

Соглашения, заключенные между участниками, касались как финансирования, так и многих прав, например, возможности вмешательства в деятельность NS2. Более того, за счет залога акций "Северного потока - 2" финансирующие стороны стали "квази" акционерами этой компании - в случае невыполнения "Газпромом" кредитного соглашения они приобретут акции компании, строящей газопровод.

Компании, финансирующие газопровод, действовали умышленно, поэтому в каждом случае были наказаны максимальными финансовыми санкциями в размере 10% годового оборота, отмечает польский регулятор.

UOKiK оштрафовал: "Газпром" на 29,08 млрд злотых, Engie Energy – на 55,51 млн злотых, Uniper – 29,91 млн злотых, OMV – 87,75 млн злотых, Shell – 30,22 млн злотых, Wintershall – 30,79 млн злотых.

UOKiK отмечает, что ситуация с "Северным потоком-2" "может иметь серьезные последствия для экономики Польши и Европейского Союза, в частности, из-за территориальных ограничений на поставки природного газа и повышения цен на газ для конечных потребителей, в частности польских потребителей".

"Высокая стоимость проекта может быть компенсирована более высокими счетами, оплачиваемыми польскими потребителями природного газа, а переговорная позиция основного участника консорциума, то есть "Газпрома", значительно возрастет как по отношению к Польше, так и по отношению к другим странам-членам ЕС. В результате от реализации проекта пострадает не только конкуренция на рынке, но и потребители", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее Ассоциация международных страховых агентств предостерегла страховые компании от сотрудничества с судами, вовлеченными в проект постройки газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", из-за санкций США.

Ранее Сенат и Конгресс поддержали включение новых санкций против газопровода "Северный поток-2" в оборонный бюджет США на 2020/2021 финансовый год, который начнется 1 октября.

Работы по строительству "Северного потока - 2" в настоящее время приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года. Они предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также заморозку любых активов на территории страны.

В РФ заявляли, что проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, "будет завершен российской стороной".

"Северный поток - 2" должен быть проложен по дну Балтийского моря параллельно с уже существующим "Северным потоком". Страны, через территориальные воды которых проходит новый газопровод (Финляндия, Швеция, Германия, Дания), разрешили прокладку труб. США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа.

"Северный поток-2" строится по дну Балтийского моря от территории РФ до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG во главе с "Газпромом". Европейские партнеры строительства — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.