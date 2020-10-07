"Новая почта" остановила запущенную в тестовом режиме услугу из-за мошенников

С 7 октября компания "Новая почта" приостанавливает предоставление услуги "Сейф-сервис", которая была запущена в тестовом режиме для осуществления безопасных онлайн-сделок.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Новой почты" сообщает БизнесЦензор.

Продавец заказывал услугу через мобильное приложение или бизнес-кабинет. При этом денежные средства за товар не шли сразу на счет продавца, а резервировались. Только после того, как покупатель осматривал и забирал посылку, деньги перечислялись на карту продавцу.

"К сожалению, мы видим, что услугой начали злоупотреблять мошенники. Они якобы от имени "Новой почты" присылают клиентам смс-сообщение с номером несуществующей экспресс-накладной и ссылкой на поддельный сайт для оплаты. Мы постоянно блокируем такие сайты и номера, но мошенники не останавливаются. Поэтому, чтобы защитить своих клиентов компания решила приостановить действие услуги", - сообщает компания.

"Новая почта" отмечает, что все сделки, которые были созданы клиентами до момента отключения услуги, будут проведены в обычном порядке.