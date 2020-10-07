БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 448 0

"Новая почта" остановила запущенную в тестовом режиме услугу из-за мошенников

"Новая почта" остановила запущенную в тестовом режиме услугу из-за мошенников

С 7 октября компания "Новая почта" приостанавливает предоставление услуги "Сейф-сервис", которая была запущена в тестовом режиме для осуществления безопасных онлайн-сделок.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Новой почты" сообщает БизнесЦензор.

Продавец заказывал услугу через мобильное приложение или бизнес-кабинет. При этом денежные средства за товар не шли сразу на счет продавца, а резервировались. Только после того, как покупатель осматривал и забирал посылку, деньги перечислялись на карту продавцу.

"К сожалению, мы видим, что услугой начали злоупотреблять мошенники. Они якобы от имени "Новой почты" присылают клиентам смс-сообщение с номером несуществующей экспресс-накладной и ссылкой на поддельный сайт для оплаты. Мы постоянно блокируем такие сайты и номера, но мошенники не останавливаются. Поэтому, чтобы защитить своих клиентов компания решила приостановить действие услуги", - сообщает компания.

"Новая почта" отмечает, что все сделки, которые были созданы клиентами до момента отключения услуги, будут проведены в обычном порядке.

шахрайство (334) Нова пошта (302)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 