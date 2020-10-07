Бизнес продолжает жаловаться на задержку таможенного оформления грузов, – ЕБА

Компании-члены Европейской бизнес-ассоциации продолжают информировать о задержках оформления грузов на таможне из-за необходимости подтвердить таможенную стоимость.

Об этом говорится в сообщении ЕБА, передает БизнесЦензор.

"На сегодня компании-члены ЕБА сообщают, что таможенное оформление грузов происходит с постоянными задержками. Причина - вопрос подтверждения таможенной стоимости. Так, по информации компаний, входящих в ассоциацию, решение таможенных органов часто обжалуют именно из-за неправомерного требования повысить таможенную стоимость товаров", - сказано в сообщении.

"Европейская бизнес-ассоциация обращается к главе комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву, премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, министру финансов Украины Сергею Марченко с просьбой довести до логического завершения рассмотрение проблемы признания таможенной стоимости, начавшегося около месяца тому назад комитетом ВРУ. Надеемся, все же голос бизнеса будет услышан", - говорится в сообщении.

По данным ЕБА, задержки начались в начале сентября.

Как подчеркнули в ассоциации, Верховный суд не единожды констатировал необходимость для таможни письменно обосновывать разногласия или недостатки в первичном пакете документов, а также, что разногласия или отсутствие ведомостей должны иметь прямое отношение к определению таможенной стоимости. Технические же недостатки в документах, которые напрямую не влияют на таможенную стоимость - описки, данные о сроках оплаты - не могут быть основанием для затребования документов. Помимо этого, таможня имеет право требовать только те документы, которые могут устранить сомнения и недочеты, а не все предусмотренные законом.

"Таким образом, дела, где таможенный орган неправомерно затребует дополнительные документы, являются заведомо проигрышными", - подчеркнули в бизнес-ассоциации.