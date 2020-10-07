Сервисные центры МВД начали выдавать зеленые номера для электромобилей. ФОТО

Сервисные центры Министерства внутренних дел Украины начали выдавать зеленые номерные знаки для электромобилей и электробусов.

Как сообщает пресс-служба МВД, номера для электрического транспорта кроме штрифта зеленого цвета будут отличаться наличием буквенных обозначений с использованием латинского алфавита, передает БизнесЦензор.

Для электромобилей, электромопедов и электромотоциклов номера будут выдаваться в виде белой плашки с зелеными буквами и цифрами. Для электротакси и электробусов – зеленые цифры на темно-желтом фоне.

"Такой дизайн используют в Австрии, Германии, Норвегии, Великобритании и многих других странах", – отметил первый заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Юрий Смольянинов.

"Зеленые" номерные знаки будут закрепляться только за транспортными средствами, которые приводятся в движение электрическим двигателем и не имеют двигателя внутреннего сгорания.

По данным МВД, на сегодня в Украине зарегистрировано почти 23 тыс. электромобилей, в этом году их было на 42% больше, чем в прошлом году. А в течение прошлого года – зарегистрировано на 77% таких автомобилей больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Читайте также: Tesla отложила строительство фирменных зарядок для электромобилей в Украине

Как сообщалось, с 1 января 2020 года вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей".

Среди прочего, законом введены специальные номерные знаки с зеленым цветом шрифта для электромобилей, а также дорожные знаки "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки электромобилей", а также требования к обустройству машиномест и паркомест для таких авто.

Кроме того, законом установлено, что остановка или стоянка транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка или стоянка только электромобилей, а также ограничение доступа к таким местам, влечет наказание в виде штрафа в размере от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (340-510 грн).