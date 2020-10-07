Фонд госимущества выставил на продажу восьмой спиртзавод за 63 миллиона

Фонд госимущества выставил на аукцион Хоростковский спиртовой завод (Винницкая область), восьмой из госпредприятий "Укрспирта", по стартовой цене 62,7 млн грн.

Об этом говорится в сообщении ФГИ в Facebook, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, аукцион запланирован на 30 октября 2020 года.

Хоростковский МОД (место осуществления деятельности) имеет наивысшую стартовою цену среди уже выставленных на аукцион спиртзаводов.

Как сообщалось, ранее Фонд госимущества выставил на продажу седьмой завод "Укрспирта" - Лужанский спиртовой завод.

Напомним, президент Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.

ФГИ ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".