Фонд госимущества выставил на продажу седьмой завод "Укрспирта"

Фонд государственного имущества Украины объявил о проведении аукциона по родаже Лужанского спиртового завода ГП "Укрспирт", который состоится 29 октября 2020 года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрспирта" сообщает БизнесЦензор.

Лужанский спиртзавод находится в Черновицкой области и выставлен на приватизационный аукцион седьмым из перечня объектов ГП "Укрспирт".

Как сообщал БизнесЦензор, Фонд госимущества выставит на продажу шестой завод "Укрспирта"

Ранее ФГИ объявил о проведении четырех аукционов по приватизации спиртзаводов, первым в "ProZorrо.Продажи" на 15 октября запланирован аукцион по продаже имущества Немировского спиртового завода в Винницкой области со стартовой ценой 49,6 млн грн.

Напомним, президент Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.

ФГИ ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".