Фонд госимущества выставит на продажу еще один завод "Укрспирта"

Фонд государственного имущества Украины объявил о проведении аукциона по приватизации еще одного объекта ГП "Укрспирт" - Суходольскогого места осуществления деятельности и хранения спирта.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ФГИ сообщает БизнесЦензор.

Как сообщает ФГИ, 30 октября состоится онлайн аукцион по продаже Суходольского спиртзавода, который находится во Львовской области - в 90 км от областного центра. Стартовая цена объекта составляет 21,6 млн гривен.

Инвестор получит в собственность объекты недвижимости, оборудование и транспортные средства, а также право стать участником рынка спирта.

Как сообщал БизнесЦензор, Фонд госимущества выставил на продажу пятый завод "Укрспирта" за 20 миллионов – Бершадский спиртзавод в Винницкой области.

Ранее ФГИ объявил о проведении четырех аукционов по приватизации спиртзаводов, первым в "ProZorrо.Продажи" на 15 октября запланирован аукцион по продаже имущества Немировского спиртового завода в Винницкой области со стартовой ценой 49,6 млн грн.

Напомним, президент Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.

ФГИ ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".