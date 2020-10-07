Нацкомиссия упростит расчет льготного тарифа для "зеленой металлургии"

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагает внести изменения в порядок формирования тарифа на передачу электроэнергии, предусматривающий расчет тарифа для предприятий зеленой металлургии по общей формуле до предоставления ими справок о приобретении такого статуса.

Соответствующее решение принято на заседании комиссии в среду, 7 октября, и будет обнародовано с целью получения предложений к нему для окончательного принятия решения, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, предлагается установить норму о предоставлении оператору системы передачи оригиналов справок о приобретении статуса предприятия "зеленой" металлургии вместо предусмотренных ранее в порядке формирования тарифа на передачу копий таких справок.

В обосновании к проекту отмечается, что указанные изменения необходимо внести с целью усовершенствования механизма расчета тарифа для "зеленой" металлургии.

Ранее постановлением НКРЭКУ от 2 сентября №1644 внесены изменения в порядок формирования тарифа на передачу, утвержденного постановлением от 22 апреля 2019 года №585, согласно которым определен порядок расчетов отдельного тарифа на передачу электроэнергии для предприятий "зеленой металлургии".

Как сообщалось, согласно принятому в июле закону о снижении "зеленого тарифа", введено понятие "зеленой электрометаллургии".

Таким образом, для электросталеплавильного комплекса "Днепросталь", ЧАО "Днепроспецсталь", сталеплавильного предприятия "Электросталь" и ЧАО "Азовэлектросталь" в тарифе на передачу электроэнергии не будут учитываться затраты НЭК "Укрэнерго" на выполнение специальных обязательств по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников.

