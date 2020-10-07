СБУ вновь пришла с обысками на Житомирский бронетанковый завод

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией провела обыски на "Житомирском бронетанковом заводе" по делу о закупке некачественных материалов для ремонта бронетехники.

Как сообщает пресс-центр СБУ, должностных лиц оборонного завода подозревают в злоупотреблении с государственными средствами, что привело к некачественному ремонту бронированной техники для украинских Вооруженных Сил, передает БизнесЦензор.

По данным предварительного следствия, материалы для ремонта боевых машин в рамках выполнения Государственного оборонного заказа Минобороны были закуплены у частного предприятия из Киева. При этом, вопреки действующему законодательству, надлежащего государственного сертификата качества товара не было предоставлено.

"По результатам химического исследования установлено, что приобретенная продукция не соответствует предусмотренным Государственным стандартом требованиям, что напрямую влияет на качество сварки бронированных частей корпуса техники. По оценкам профильных специалистов, это представляет угрозу жизни и здоровью экипажа боевой машины", – сказано в сообщении СБУ.

Во время следственных действий на госпредприятии и по месту регистрации фирмы-поставщика в Киеве правоохранители изъяли некачественный продукт для сварки, соответствующую техническую документацию, результаты химических анализов и другие материалы, которые могут быть доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование.

В СБУ подчеркивают, что использование некачественного сварочного материала на предприятии приостановлено.

Как сообщалось, в июле СБУ уже проводила обыски на "Житомирском бронетанковом заводе" по делу о хищении 2,5 млн грн на ремонте приборов радиационной и химической разведки.

В марте СБУ проводила обыски на заводе по делу о завышении сотрудниками предприятий цен при закупке запчастей для ремонта техники.