Долг тепловых компаний Харьковской области за доставку газа превысил 44 миллиона
Долг теплоснабжающих компаний Харьковской области за доставку природного газа превысил 44,5 млн грн.
Об этом сообщает АО "Харьковгаз", передает БизнесЦензор.
"Это около 70% средств, которые АО "Харьковгаз" должно было получить в качестве оплаты услуг доставки и направить на инвестиции в газораспределительную систему области, учет природного газа: бесплатная установка и замена счетчиков газа бытовым потребителям, модернизация, капитальные ремонты газораспределительной системы, электрохимическая защита газопроводов от коррозии и др", - сообщает компания.
Ежемесячно "Харьковгаз" обращал внимание теплоснабжающих компаний на необходимость урегулировать вопрос задолженности, направлял письма, информировал о ситуации с долгами на областных штабах по подготовке к отопительному сезону. Фактически, долги потребителей за доставку газа - это средства, которые должны направляться в стабильную, безаварийную работу газовой инфраструктуры региона, тратиться на бесплатные тарифные услуги и газовые счетчики, заработные платы, расчеты с Оператором ГТС.
Но дефицит средств, которые недополучает газораспределительная система Харьковской области из-за долгов предприятий ТКЭ, только растет.
Для стабильного прохождения отопительного сезона некоторые территориальные громады Харьковщины позаботились о погашении долгов за доставку природного газа. Таким образом, они обеспечили возможность безаварийно получать газ всем категориям потребителей.
АО "Харьковгаз" готово к дальнейшему диалогу со всеми предприятиями ТКЭ Харьковской области и настаивает на том, чтобы они не игнорировали вопросы долгов накануне отопительного сезона. Согласно Закону Украины "О рынке природного газа" и Кодекса ГРМ, отбор энергоносителя с газораспределительной системы осуществляется при условии своевременной оплаты услуг доставки газа, наличия договора с поставщиком, номинаций.
