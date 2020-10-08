Импорт товаров в Украину уменьшился на $5 миллиардов. ИНФОГРАФИКА

За 9 месяцев текущего года в Украину импортировали товаров более чем на $38 млрд (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года импорт уменьшился на $5,1 млрд или на 11,8%).

Об этом со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы сообщает БизнесЦензор.

Экспортировали из Украины на $35,1 млрд (уменьшение экспорта составило $2,1 млрд или 5,6%). Сальдо (разница между экспортом и импортом) - отрицательное - $2,9 млрд.

Среди крупнейших стран, из которых импортировали в Украину: Китай - $5,8 млрд, Германия - $3,7 млрд и Россия - $3,4 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в Китай - на $4,8 млрд, Польшу - на $2,3 млрд, Россию - $2 млрд.

К тройке наиболее экспортируемых из Украины товаров относятся: зерновые с $6,8 млрд; черные металлы с $5,8 млрд; подсолнечное масло с $4 млрд

Больше всего импортировали в Украину: топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки - $5,7 млрд; машины, оборудование и механические устройства - $4,3 млрд; средства наземного транспорта - $3,8 млрд.



