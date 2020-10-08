Forbes назвал крупнейшие частные компании Украины

Металлургическая компания Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского возглавила рейтинг 100 крупнейших частных компаний Украины. Рейтинг опубликован в октябрьском номере журнала Forbes.

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

По данным издания, выручка Метинвеста за 2019 год составила 278 млрд грн, прибыль – 8,8 млрд грн. В компании работает 66 000 человек.

Второе место в рейтинге занял ритейлер АТБ-Маркет с показателями выручки в 104,9 млрд грн и прибыли в 4,4 млрд грн за прошлый год. Компания насчитывает 49 300 сотрудников. Собственники компании – Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков и Виктор Карачун, указывает Forbes.

На третьем месте рейтинга находится агрохолдинг Kernel, основателя, собственника и руководителя Андрея Веревского. Выручка Kernel по итогам 2019 года составила 93 млрд грн, прибыль – 3,2 млрд грн. В агрохолдинге работает 14 000 человек.

Также в первую десятку рейтинга вошли Fozzy Group (Владимир Костельман), DTEK Energy (Ринат Ахметов), АрселорМиттал Кривой Рог (Лакшми Миттал), МХП (Юрий Косюк), Тедис Украина (Борис Кауфман), Запорожсталь (Ринат Ахметов, Вадим Новинский и группа российских акционеров) и Эпицентр (Александр и Галина Гереги).

По итогам 2019 года совокупная выручка ста крупнейших частных компаний Украины составила 2,15 трлн грн, что равняется 54% ВВП Украины за прошлый год.

В топ-100 частных компаний занято 665 000 человек. Это 4% от всего занятого населения, пишет Forbes.