"Закарпатгаз" начал взыскивать долги за распределение газа через суд

Представители АО "Закарпатгаз" подали более 300 заявлений о взыскании задолженности за услугу по распределению газа в судебном подали.

Как сообщает пресс-служба компании, всего планируется подать около 9000 исков против клиентов, долг которых превышает 1,5 тыс. грн, передает БизнесЦензор.

В сообщении отмечается, что суд уже вынес ряд решений в пользу предприятия, они переданы в исполнительную службу.

В компании поясняют, что по состоянию на начало октября 23 000 клиентов ни разу с начала года не оплатили за распределение газа. Общий долг этих закарпатцев составляет 10 млн грн.

По словам коммерческого директора АО "Закарпатгаз" Юлии Соколовой, дела именно по этим потребителям подаются в суд в первую очередь.

"В газовой сфере, как на Закарпатье, так и по всей Украине наблюдается тенденция неплатежей. Такая ситуация крайне пагубно влияет на возможности газораспределительных предприятий поддерживать в надлежащем состоянии сети и оборудования во время осенне-зимнего периода, когда нагрузка на систему возрастает в разы", – отметила Соколова.

Она отметила, что существенной причиной накопления долгов за данную услугу стал закон, принятый Верховной Радой, запрещающий отключать от газоснабжения бытовых потребителей, начислять им штрафы и пеню за несвоевременную оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг. Ведь часть потребителей трактовали его как разрешение не платить за услуги вообще.

"Мы действительно не применяем санкции за просрочку оплаты за услугу распределения газа. Однако во время карантина нет моратория на взыскание долгов в судебном порядке. Те условия, которые сложились из-за массовых неплатежей закарпатцев, заставляют прибегать к крайним мерам. Поэтому, на сегодняшний день, должникам уже направлено почти 50 тысяч сообщений о необходимости оплаты за оказанную услугу", – пояснила коммерческий директор АО "Закарпатгаз".

В компании напомнили, что услуга по распределению газа заключается в обеспечении надлежащего давления газа для корректной работы газовых приборов и в постоянном и бесперебойном газоснабжении. Это – поддержка надежной работы специалистов аварийно-диспетчерской службы, работающих в условиях повышенной опасности 24 часа в сутки без выходных и праздников.

"Оплачивая газ, закарпатцы инвестируют в свой комфорт. Ведь плата за распределение – это не "деньги за трубы", как у нас часто думают. Это – необходимые средства для содержания газового оборудования и сетей, их осовременивания, выполнения капитальных реконструкций и текущих ремонтов, поддержания надлежащего давления газа, чтобы газ был доставлен к каждому потребителю", – добавил технический директор "Закарпатгаза" Александр Голуб.

В компании напоминают, что принудительное взыскание долгов в судебном порядке приведет к дополнительным финансовым затратам потребителей: оплаты суммы долга, судебного сбора, юридической помощи. Кроме того, согласно закону "Об исполнительном производстве", суд может наложить арест на имущество и запретить должнику выезд за границу.

С началом отопительного сезона "Закарпатгаз" призывает закарпатцев не допускать наращивания долгов и своевременно рассчитываться за предоставленные услуги, ведь от этого зависит надежность газоснабжения и безаварийность газоснабжения.

По данным компании, сегодня в Закарпатской области обслуживается 7,5 тыс. км распределительных газопроводов, по которым газ поставляется для 275 тыс. клиентов компании.