Глава НБУ допустил дальнейшее снижение учетной ставки

Национальный банк Украины (НБУ) может понизить учетную ставку, которая в настоящее время находится на уровне 6%, если коронакризис продолжит оказывать существенное негативное влияние на экономику.

Об этом глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил в интервью ZN.UA, передает БизнесЦензор.

"Сейчас у нас двунаправленная стратегия. В случае, если коронакризис будет иметь существенное влияние на экономику, и мы будем видеть, что темпы экономического роста ощутимо снижаются, НБУ может принять решение о дальнейшем снижении учетной ставки, чтобы дать экономике дополнительные стимулы для преодоления тяжелых времен", – сказал Шевчкенко.

По словам главы НБУ, основным риском для развития украинской экономики остается обострение пандемии, которое может привести к введению локдауна.

"Если же мы увидим, что экономика заработала, существенно восстановился потребительский спрос и у бизнеса есть определенные инфляционные ожидания, НБУ оставляет за собой право двигаться в другом направлении и повышать учетную ставку. Сейчас мы наблюдаем за ситуацией и те или иные инструменты нашей монетарной политики будем применять в зависимости от того, как будет развиваться экономика", – добавил Шевченко.

Как сообщалось, правление Национального банка 3 сентября приняло единогласное решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.