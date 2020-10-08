Нацбанк изменил систему контроля за определением курса гривни

Национальный банк Украины (НБУ) ввел оверсайт индикаторов валютного рынка для приведения механизма их определения, расчета и обнародования в соответствии с рекомендациями Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO).

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления НБУ №140 от 7 октября "О внесении изменений в положение об установлении официального курса гривни к иностранным валютам и расчета справочного значения курса гривни к доллару США и учетной цены банковских металлов", которое вступает в силу с 9 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Решение коснется, в том числе расчета официального курса гривни к иностранным валютам, справочного значения курса гривни к доллару на 12:00 и учетной цены банковских металлов.

"Это будет способствовать укреплению доверия инвесторов и других участников финансового рынка к индикаторам валютного рынка Украины, которые могут быть использованы для осуществления транзакций по покупке и продаже валюты на украинском и международных рынках и расчета финансовых результатов по таким сделкам", – сказано в сообщении.

В частности, для осуществления оверсайта были расширены полномочия действующего Комитета оверсайта Украинского индекса межбанковских ставок UONIA, в связи с чем его переименовали в Комитет оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков.

Таким образом, этот комитет, в состав которого входят представители Нацбанка и финансовых рынков, будет заниматься определением, расчетом и обнародованием индикаторов не только денежного, но и валютного рынков.

Нацбанк добавил, что при необходимости комитет будет нарабатывать предложения и осуществлять поиск решения по совершенствованию этих процессов.

В НБУ напомнили, что расчет и публикация официального курса гривни к инвалютам, справочного значения курса гривни к доллару на 12:00 и учетной цены банковских металлов осуществляется ежедневно.

В ноябре 2018 года Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (EMTA) включила официальный курс гривни, который устанавливается Нацбанком, в перечень рекомендованных рыночных практик по расчетам беспоставочных форвардов и опционных контрактов доллар-гривня.