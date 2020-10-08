БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Нацбанк изменил систему контроля за определением курса гривни

Национальный банк Украины (НБУ) ввел оверсайт индикаторов валютного рынка для приведения механизма их определения, расчета и обнародования в соответствии с рекомендациями Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO).

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления НБУ №140 от 7 октября "О внесении изменений в положение об установлении официального курса гривни к иностранным валютам и расчета справочного значения курса гривни к доллару США и учетной цены банковских металлов", которое вступает в силу с 9 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Решение коснется, в том числе расчета официального курса гривни к иностранным валютам, справочного значения курса гривни к доллару на 12:00 и учетной цены банковских металлов.

"Это будет способствовать укреплению доверия инвесторов и других участников финансового рынка к индикаторам валютного рынка Украины, которые могут быть использованы для осуществления транзакций по покупке и продаже валюты на украинском и международных рынках и расчета финансовых результатов по таким сделкам", – сказано в сообщении.

В частности, для осуществления оверсайта были расширены полномочия действующего Комитета оверсайта Украинского индекса межбанковских ставок UONIA, в связи с чем его переименовали в Комитет оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков.

Таким образом, этот комитет, в состав которого входят представители Нацбанка и финансовых рынков, будет заниматься определением, расчетом и обнародованием индикаторов не только денежного, но и валютного рынков.

Читайте также: Глава НБУ допустил дальнейшее снижение учетной ставки

Нацбанк добавил, что при необходимости комитет будет нарабатывать предложения и осуществлять поиск решения по совершенствованию этих процессов.

В НБУ напомнили, что расчет и публикация официального курса гривни к инвалютам, справочного значения курса гривни к доллару на 12:00 и учетной цены банковских металлов осуществляется ежедневно.

В ноябре 2018 года Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (EMTA) включила официальный курс гривни, который устанавливается Нацбанком, в перечень рекомендованных рыночных практик по расчетам беспоставочных форвардов и опционных контрактов доллар-гривня.

гривня (1663) курс (1618) НБУ (9587)
