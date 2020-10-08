Украина и Великобритания продолжат работать над смягчением визовых условий

В "Договоре о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве", подписанном 8 октября президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, закрепляется настроенность сторон улучшать сотрудничество в миграционной сфере, в частности. в дальнейшем работать над облегчением визовых условий.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел, передает БизнесЦензор.

"Документ придает стратегический характер и определяет основные направления развития украинско-британских отношений. Новый формат отношений будет реализовываться через два ключевых механизма - Диалог стратегического партнерства и Торговый комитет. В соглашении подтверждается поддержка Великобританией евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины. Отдельный акцент делается на углублении военного и военно-технического сотрудничества. Закрепляется настроенность сторон улучшать сотрудничество в миграционной сфере, в частности в дальнейшем работать над облегчением визовых условий", - сказано в сообщении.

Соглашение уделяет отдельное подробное внимание дальнейшему развитию торговли и инвестиций. Украинская и британская стороны договорились либерализовать условия торговли товарами и услугами на уровне не ниже, чем предусмотрено в Соглашении об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.