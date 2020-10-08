Крупныйшие сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Розничные сети АЗС в четверг, 8 октября, повысили цены на сжиженный газ еще на 5-40 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, сеть WOG в среднем повысила цены на 11 копеек – до 12,96 грн/л, преимущественно за счет роста цен в Житомирской, Закарпатской и Черниговской областях на 40 копеек – до 12,58 грн/л, 12,38 грн/л и 12, 48 грн/л соответственно. В Винницкой, Ивано-Франковской и Полтавской областях автогаз на станциях WOG подорожал на 20 копеек за литр.

В сети "БРСМ-Нафта" автогаз в среднем подорожал на 8 коп. – до 12,27 грн/л. При этом в Винницкой и Днепропетровской областях цена выросла на 20 и 40 коп. –, до 12,39 и 12,19 грн/л соответственно.

Сети АЗК Glusco, "Фактор", "Автопорт", "Укргаздобыча" и Motto повысили цены в среднем на 5-40 копеек за литр.

В итоге средняя цена автогаза по стране 8 октября выросла на 3 коп. – до 12,17 грн/л.