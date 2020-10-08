БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Россия вновь вышла на первое место по поставкам дизтоплива в Украину

В сентябре импорт дизельного топлива в Украину составил 604,2 тыс. тонн, что практически соответствует показателю сентября прошлого года (607,8 тыс. тонн), однако крупнейшим поставщиком топлива стала Россия, обойдя Беларусь.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на оперативные данные "Консалтинговой группы "А-95".

Так, белорусские НПЗ, удерживавшие лидерство по импорту дизтоплива в летние месяцы, сократили поставки в сентябре на треть – до 223,3 тыс. тонн с 316 тыс. тонн в сентябре 2019 года.

Как отмечается, высокий уровень импорта белорусского дизтоплива в сентябре прошлого года был связан с замещением объемов поставок российского топлива по трубопроводу, который был приостановлен после введения специальных пошлин.

В итоге в сентябре 2020 года доля белорусского дизтоплива в общем импорте сократилась до 37% с 52% в сентябре прошлого года.

В то же время, за счет более чем двукратного роста импорта, доля российского топлива за отчетный месяц выросла с 17% до 40%.

В частности, из России в сентябре 2020 года было импортировано 242,5 тыс. тонн дизтоплива против 103,6 тыс. тон в сентябре прошлого года. Рост в первую очередь произошел за счет прямых железнодорожных поставок. На них пришлось 89 тыс. тонн дизтоплива, что в четыре раза больше показателя сентября прошлого года (31,4 тыс. тонн).

Поставки дизтоплива из РФ через белорусский трубопроводный терминал в Гомеле выросли на 12% – до 79,2 тыс. тонн, а по трубопроводу "Прикарпатзападтранс" в Украину было поставлено 74,1 тыс. тонн.

В то же время поставки импортного дизтоплива из Литвы в сентябре составили 55,3 тыс. тонн, что полностью соответствует объему сентября прошлого года.

При этом импорт дизтоплива через морские порты в прошлом месяце упал на 38%, по сравнению с сентябрем 2019 года, – до 81 тыс. тонн.

Читайте также: Импорт бензинов в Украину в сентябре сократился на 20%

В целом по итогам девяти месяцев 2020 года импорт дизельного топлива в Украину составил 4,57 млн тонн, что на 1,7% (77,7 тыс. т) превышает показатель за аналогичный период 2019 года.

При этом доля морских поставок выросла на 52% – до 632 тыс. тонн, по сравнению с январем-сентябрем 2019 года (416 тыс. тонн). Доля поставок из РФ изменилась незначительно – с 41,5% в январе-сентябре 2019 года до 42,6% (1,95 млн тонн) за девять месяцев 2020 года.

Борцуни, ви де? Чи ви з "правильної" торгівлі на кроді харчуєтесь?
показати весь коментар
08.10.2020 21:23 Відповісти
+6
Интересно, Садовый, Гришин , Сцакашвищи и Бэтмэт Соболев, как главные борцуны с "торговлей на крови", на каком дизеле ездят? Или може на прямо на заправках перевиряють-російське, чи не російське?
показати весь коментар
09.10.2020 08:53 Відповісти
+2
Эти борцуны порверяют соляру на вкус. Говорят, кацапская говном отдает.
показати весь коментар
09.10.2020 08:59 Відповісти
