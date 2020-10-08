Скандальный суд обязал выдать компании Вавриша разрешение на строительство на Подоле

Окружной административный суд Киева обязал Государственную архитектурно-строительную инспекцию выдать ООО "Риверсайд девелопмент Лтд", ПАО "Киевский речной порт" и ПАО "Торгречтранс" разрешение на выполнение строительных работ объекта строительства "Реконструкция имущественного комплекса под многофункциональный комплекс по адресу: ул. Набережно-Крещатицкая в Подольском районе Киева (I очередь строительства)".

Об этом свидетельствует решение судьи ОАСК Елены Патратий от 30 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Заявление о выдаче разрешения на строительство застройщики подали 13 мая этого года. Однако, ГАСИ в выдаче разрешения отказала. Но суд признал этот отказ противоправной и отменил соответствующее решение ГАСИ, обязав выдать разрешение.

При этом ГАСИ участия не приняла, отзыв или какие-либо объяснения по иску застройщиков не предоставила. В то же время сами застройщики в сентябре подали в ОАСК четыре ходатайства об ускорении рассмотрения дела.

В итоге суд установил, что ГАСИ отказала в выдаче разрешения на выполнение строительных работ, сославшись на несоответствие представленных документов требованиям законодательства. В частности, здания были спроектированы за пределами земельного участка, их высота превышала максимальные 27 м (проектом предусмотрено 28,8 м).

Кроме того, ГАСИ указала, что в проектной документации отсутствуют сведения о согласовании проектных решений с Минкультуры, а целевое назначение участка (для строительства и обслуживания зданий рыночной инфраструктуры (административных зданий, офисных помещений и других зданий общественной застройки), для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений речного порта", не соответствует намерениям застройки (указан код 1122.3 - Дома жилые гостиничного типа).

Также не было предоставлено заключение по оценке воздействия на окружающую среду, согласование Министерства культуры, технические условия по теплоснабжению или письма разработчика проекта об отсутствии необходимости в этом.

В итоге судья решила, что никакого превышения высоты застройки нет, поскольку проектировщик ООО "Терра Проджект" предоставила документы, согласно которым первая очередь строительства (2 жилых дома и 3 офисные здания) имеет высоту 26,4 м без учета выступающих на кровле технических объемов и оборудования.

В части несоответствия застройки целевому назначению территории суд решил, что включение жилой функции, апартаментов в состав многофункционального комплекса не влияет на функциональные параметры использование указанных участков.

Кроме того, суд традиционно сослался на отсутствие должным образом утвержденных границ исторического ареала и охранных зон Киева, решив, что отсутствуют основания считать, что участки находятся в пределах исторического ареала.

Напомним, на трех участках площадью 12,93 га по ул. Набережно-Крещатицкая и Набережно-Луговой девелоперы "Saga Development" Андрея Вавриша и "Perfect Group" нардепа от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко осуществляют строительство ЖК "Новый Подол" путем реконструкции имущественного комплекса под многофункциональный комплекс.

Два участка находятся на праве постоянного пользования в ПАО "Киевский речной порт", а третий – в аренде у ПАО "Торгречтранс". Пользователи участков передали функции заказчика строительства в пользу ООО "Риверсайд девелопмент Лтд" и ООО "Набережная-Инвест".

Все эти участки в соответствии с Генпланом являются территорией общественной застройки. Следовательно, строительство жилья на них запрещено. Однако в Киеве является распространенной схема проектирования "многофункциональных комплексов" на территории общественной застройки, где по факту, вопреки закону, строится жилье.

Законность указанной застройки на сегодня исследуется следователями Государственного бюро расследований под процессуальным контролем Офиса генпрокурора. Участки (12,23 га, 0,21 га и 0,49 га) признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве. 31 июля Октябрьский райсуд Полтавы наложил арест на них. Однако, 10 сентября Полтавский апелляционный суд отменил арест.