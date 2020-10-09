БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Суды сняли арест с акций "Укртелекома" Ахметова (обновлено)

Апеляционный суд отказался удовлетворить апелляционные жалобы Минюста, "Ощадбанка", "Укрэксимбанка" и подтвердил отмену постановлений госисполнителя об описании и аресте 92,79% акций "Укртелекома" (принадлежат ООО "ЕСУ" Рината Ахметова), вынесенных в августе-октябре 2019 году.

Соответствующее решение Шестой апелляционный админсуд принял 6 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Кроме того, суд признал противоправными действия и обязал Государственную исполнительную службу Министерства юстиции воздержаться от обращения взыскания на 92,79% акций "Укртелекома" до снятия Фондом госимущества с контроля договора от 11 марта 2011 года о продаже (приватизации) "Укртелекома" или предоставления Фондом госимущества разрешения на принудительную реализацию соответствующих акций.

Таким образом коллегия Шестого апелляционного админсуда согласилась с решением Окружного админсуда Киева по этому делу от 23 апреля.

Свой иск ООО "Финансовая компания "Сокур" обосновало тем, что, пакет акций "Укртелекома" является имуществом с особым правовым режимом и находится под приватизационным контролем, а поэтому его отчуждение возможно только при наличии соответствующего разрешения Фонда государственного имущества или снятия приватизационного контроля.

Суд согласился с такими доводами, отметив Государственной исполнительной службой не было предоставлено доказательств, что ФГИ разрешил продажу акций или снял приватизационный контроль.

ООО "Финансовая компания "Сокур" в июле 2019 года выиграла иск к ООО "ЕСУ" о взыскании 334,4 млн грн задолженности по облигациям, которые фирма выкупила у обанкротившегося "Дельта Банка" с дисконтом 80%.

По данным госреестра, бенефициаром ООО "ФК "Сокур" является Анатолий Амелин. В 2011-2014 годах он был членом Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, участники рынка называли Амелина "финансистом Ахметова".

Читайте также: Фонд госимущества проиграл Ахметову суд по реприватизации "Укртелекома"

Как сообщалось, Исполнительная служба наложила арест на 93% акций "Укртелекома" в августе 2019 года из-за долга ООО "ЕСУ" Рината Ахметова (владелец пакета акций "Укртелекома") перед "Ощадбанком" в размере 1,8 млрд грн. В декабре "Ощадбанк" договорился о реструктуризации долга "Укртелекома".

Напомним, в июне 2017 года суд Лондона по иску Raga Establishment обязал СКМ доплатить $760 млн плюс проценты за покупку "Укртелекома" и отклонил встречные претензии компании Рината Ахметова о расторжении договора о покупке телеком-оператора. Согласно материалам судебного разбирательства, к сделке по приватизации госкомпании были причастны Виктор Янукович, бывший глава СБУ Валерий Хорошковский, Сергей Арбузов и Дмитрий Фирташ.

В октябре 2019 года компания "СКМ" Рината Ахметова по решению суда Лондона урегулировала спор с Raga Establishment Ltd в рамках мирового соглашения по делу "Укртелекома". В СКМ не опроверги выплату более $700 млн по решению суда, отказавшись уточнить детали.

Ахметов Рінат (1620) Ощадбанк (686) суд (3377) Укртелеком (232)
Что особо интересно... Раньше Ахметов ездил на банковую, когда надо было договориться... А теперь клоун настолько измельчал, что уже его команда ездит к Ахметову, чтобы не напрягать важного человека... Наверное еще и в приемной ждут...
09.10.2020 16:11 Відповісти
09.10.2020 16:11 Відповісти
не обзывай потужного мармеладника измельчавшим клоуном.
09.10.2020 18:25 Відповісти
09.10.2020 18:25 Відповісти
День бібіпки та піщанської і ахметки та судів. Завта буде коломойський та ...? Хто на черзі за дивідентами за презЕдента.
09.10.2020 16:24 Відповісти
09.10.2020 16:24 Відповісти
Так вот о чем Шефир говорил с Ахметовым!
09.10.2020 17:37 Відповісти
09.10.2020 17:37 Відповісти
Теперь Зефир будет в шоколаде
09.10.2020 18:36 Відповісти
09.10.2020 18:36 Відповісти
Какой кайф!
Шахты подоил, "кротов" нах, забирай государство(ну типа мы) назад, плати что там должен, а то они типа забастовали, а это не интересно, и денежно.
Звонилку подоил, улучшать нам что-то не интересно, и опять-же бабло, и долгов вона скока, забирай государство назад(ага, опять типа ты). Неа, долги не буду, это для лохов.
Шо там? А! Электрическая "зеленка"! Не, отдавать еще рано, но вылохи и там за нее пошляете.

Есть мнение, для кого мы уродовались(ваемся)?
09.10.2020 22:56 Відповісти
09.10.2020 22:56 Відповісти
Громадянсво,Увага! Хочу відповідально із знанням справ сказати неофіційно ( не так,як з охфізу шутника і гиготки),що на 11 вересня 2020 року ПАТ"Укрателеком" БІЛЬШЕ НЕ ІСНУЄ.На все,що ще він спроможний,це мати печатку та штампи. Це повністю на 95 % МЕРТВА СТРУКТУРА. 5%- це можна чи теж не можнв ( не має точної матерщини на ці відсотки), це обслуговування держліній. Держсистеми - не працюють: систма оповіщення паралізована і діє лише центр- областне місто, а до населення і підприємств уже повний ГАПЛИК. Також системи держ служб і відомств ліквідовані, абонентські служби і комунікаціі - ліквідовані. Станції -ліквідовані,розібрані,кабельна мережа - ліквідована. Все,що було описано в договорі По Прихватизаціі при Януковичу Ахмета з Азаровим...було націлено на ЗНИЩЕННЯ ЗВ*ЯзКУ в УКРАІНІ. Вся бидлота "Опожопи", як бувших ригіоналів ...дружнього голосувала і віддала на ЗНИЩЕННЯ Ахмету. Тому зараз існує лише мобозвязок,який є ненадійним,не гарантованим,не захистним від втручання третіх осіб передатчиком сигналу. Всі іноземні техслужби ПІДСЛУХГВУЮТЬ НАШІ З ВАМИ ПЕРЕМОВИНИ. Якби тільтки наші? Ворог у Москві знає все,навіть те, як спражняється і що говорить Зеленський в сортирі своім персонажам. Однм із критерії надійного керівництва країною і укріпленням її державності був і є ГАРАНТОВАНИЙ ВСЕОХОПЛЮЮЧИЙ ЗВЯЗОК. Якщо при Пороошенку це розуміли,то при цьому....НІЧОГО!
11.10.2020 21:59 Відповісти
11.10.2020 21:59 Відповісти

