"Укроборонпром" завершил испытания авиационных ракет РС-80. ВИДЕО

Государственная акционерная холдинговая компания "Артем" завершила испытания первой партии неуправляемых авиационных ракет РС-80.

Об этом со ссылкой на пресс-службу госконцерна "Укроборонпром" сообщает БизнесЦензор.

Партия ракет изготовлена для нужд Министерства обороны Украины.

"Огневые испытания прошли успешно, подтвердив соответствие продукции техническим требованиям и высоким стандартам качества", - сообщает "Укроборонпром".

В компании ожидают увеличения государственного заказа на данный перспективный вид боеприпасов.

PC-80 - неуправляемый реактивный снаряд воздушного базирования с кумулятивно-осколочной боевой частью. Предназначен для поражения бронированных целей, танков, бронетранспортеров, САУ, а также небронированных наземных целей, ракет, пусковых установок, радиолокационных станций, самолетов на стоянках, живой силы противника, фортификационных сооружений и других целей.

Ракеты РС-80 могут применяться не только для комплектации авиации, а также в составе вооружения перспективных наземных платформ, на десантно-штурмовых катерах.