НКРЭКУ обратилась в ГБР из-за давления нардепов в интересах ДТЭК Ахметова

Члены Национальной комиссии регулирования сфер энергетики и коммунальных услуг обратились с заявлением в Госбюро бюро расследований по поводу незаконного влияния народных депутатов на деятельность регулятора.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НКРЭКУ сообщает БизнесЦензор.

НКРЭКУ заявляет, что нардепы хотят помешать выполнению служебных обязанностей членов Нацкомиссии и добиться принятия незаконных решений регулятором. Также НКРЭКУ заявляет, что нардепы лоббируют интересы холдинга ДТЭК Рината Ахметова.

"В последнее время указанная группа народных депутатов системно совершает публичное и непубличное давление на членов НКРЭКУ. Такие действия народных депутатов члены НКРЭКУ связывают с лоббированием интересов энергетического холдинга "ДТЭК", - заявляет регулятор.

НКРЭКУ заявляет, что это обращение не имеет политического контекста и имеет целью защиту личных прав и свобод, гарантированных Конституцией Украины для каждого гражданина.

Как сообщал БизнесЦензор, и.о. министра энергетики Ольга Буславец инициировала повышение доходности облэнерго путем увеличения одного показателя при расчете тарифов на электроэнергию, что может привести к увеличению стоимости электроэнергии для конечных потребителей.

В распоряжении журналистов оказалось письмо Буславец, в котором она просит премьера Дениса Шмыгаля дать поручение независимому органу - Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пересмотреть утвержденные в августе "ставки доходности" на "старую" базу активов для операторов систем распределения электроэнергии (облэнерго), которая была установлена на уровне 3%.

Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк сообщил, что расценивает действия Буславец как "давление на НКРЭКУ". По его словам, если произойдет рост ставки доходности с 3% до 6%, на которых настаивают собственники облэнерго, это приведет к увеличению доходов облэнерго суммарно на 10 млрд гривен в год.

Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщило, что Ринат Ахметов выделяет каждый месяц более $2 миллионов на команду президента Владимира Зеленского и президентскую партию "Слуга народа".

Ахметов Рінат (1620) ДТЕК (1368) НКРЕКП (1462) ДБР (514)
Поки не буде зламаний хребет олiгархii ,нiчого доброго украiнський народ не чикаэ! Це можна зробити або мирним шляхом ,або силовим! Перш за все потрiбна реальна,дiэва демонополiзацiя,тобто,наприклад,законодавством примусити Ахметова продати своi надлишковi енергетичнi активи,але тiльки вiдомим власникам в Захiднiй або Схiднiй Эвропi.Нi в якому разi мiсцевим капiталiстам-цим ,в перважнiй бiльшостi,бездарям та корупцiонерам.
09.10.2020 12:13 Відповісти
Сволочи!!! Сколько етот Гудок будет грабить и шантажировать страну? Если все подсчитать то Ахметов ето враг Украины №2 после *****.
09.10.2020 13:05 Відповісти
Бизнес по- украински: берешь дармовую атомную електроенергию и впариваешь ее через свои же Обленерго населению по *зеленым тарифам* в 10 раз дороже. При етом не тратишь ни копейки даже на доставку по государственным ЛЕП. Чистый навар и никаких затрат. А хлопам *ветряками* душешь пыль в лицо.
09.10.2020 13:09 Відповісти

