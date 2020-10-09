НКРЭКУ обратилась в ГБР из-за давления нардепов в интересах ДТЭК Ахметова

Члены Национальной комиссии регулирования сфер энергетики и коммунальных услуг обратились с заявлением в Госбюро бюро расследований по поводу незаконного влияния народных депутатов на деятельность регулятора.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НКРЭКУ сообщает БизнесЦензор.

НКРЭКУ заявляет, что нардепы хотят помешать выполнению служебных обязанностей членов Нацкомиссии и добиться принятия незаконных решений регулятором. Также НКРЭКУ заявляет, что нардепы лоббируют интересы холдинга ДТЭК Рината Ахметова.

"В последнее время указанная группа народных депутатов системно совершает публичное и непубличное давление на членов НКРЭКУ. Такие действия народных депутатов члены НКРЭКУ связывают с лоббированием интересов энергетического холдинга "ДТЭК", - заявляет регулятор.

НКРЭКУ заявляет, что это обращение не имеет политического контекста и имеет целью защиту личных прав и свобод, гарантированных Конституцией Украины для каждого гражданина.

Как сообщал БизнесЦензор, и.о. министра энергетики Ольга Буславец инициировала повышение доходности облэнерго путем увеличения одного показателя при расчете тарифов на электроэнергию, что может привести к увеличению стоимости электроэнергии для конечных потребителей.

В распоряжении журналистов оказалось письмо Буславец, в котором она просит премьера Дениса Шмыгаля дать поручение независимому органу - Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пересмотреть утвержденные в августе "ставки доходности" на "старую" базу активов для операторов систем распределения электроэнергии (облэнерго), которая была установлена на уровне 3%.

Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк сообщил, что расценивает действия Буславец как "давление на НКРЭКУ". По его словам, если произойдет рост ставки доходности с 3% до 6%, на которых настаивают собственники облэнерго, это приведет к увеличению доходов облэнерго суммарно на 10 млрд гривен в год.

Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщило, что Ринат Ахметов выделяет каждый месяц более $2 миллионов на команду президента Владимира Зеленского и президентскую партию "Слуга народа".