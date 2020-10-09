"Сумыгаз" обратился в правоохранительные органы из-за долгов на 12 миллионов
АО "Сумыгаз" обратилось в правоохранительные органы и к представителям власти из-за задолженности 11,7 млн грн компании "Котельные северного промузла".
Об этом сообщает пресс-служба "Сумыгаз", передает БизнесЦензор.
КСПУ - единственное предприятие ТКЭ Сумской, которое не идет на диалог по погашению задолженности за услугу распределения газа, отмечает "Сумыгаз".
Оператор газораспределительных сетей Сумской области обратился в правоохранительные органы и органы власти относительно бездеятельности руководства котельной накануне отопительного периода.
"На начало октября общая задолженность компаний ТКЭ Сумской области перед "Сумыгазом" - 46 млн грн. Четверть этой суммы - это долг "Котельные северного промузла", - говорит финансовый директор АО "Сумыгаз" Светлана Рыбальченко.
"Сумыгаз" напоминает, что согласно Кодексу ГРМ и договорных основ между участниками газового рынка, услугу распределения газа получат только те предприятия, которые не имеют задолженности, или реструктуризируют долг. По состоянию на начало октября договоренности о сроках погашения долгов имеют котельные городов Шостки, Ахтырки, Конотопа, Белополье.
"Руководство же сумской котельной не обращались в АО "Сумыгаз" по срокам погашения задолженности и порядка подачи тепла жителям города Сумы. Подобные действия ставят под угрозу своевременное начало отопительного периода для значительной части домовладений областного центра", - сообщает "Сумыгаз".
Люди не должны быть заложниками финансовых вопросов теплоснабжающих предприятий, а отопительный сезон во всей области должен начаться вовремя и без задержек, убеждены в АО "Сумыгаз".
Со своей стороны газовики Сумщины завершают подготовку сетей к самому сезонного нагрузки и готовы к началу отопительного периода.
