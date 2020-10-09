Суд обязал застройщика снести самовольно построенную многоэтажку в Киеве

Окружной административный суд Киева обязал застройщика снести незаконную многоэтажку по ул. Августина Волошина в Соломенском районе Киева.

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киеве сообщает БизнесЦензор.

"Установлено, что земельный участок по указанному адресу относится к землям усадебной застройки и имеет ограничения в этажности застройки (разрешена этажность не более 4 этажей)", - сообщает прокуратура.

В нарушение требований градостроительного законодательства застройщиком осуществлено строительство многоэтажного жилого дома, который сейчас насчитывает 7 этажей.

В связи с этим, столичной прокуратурой предъявлен иск в суд с требованием обязать застройщика за свой счет осуществить снос объекта. По результатам рассмотрения дела суд согласился с доводами прокурора и иск удовлетворил.

Речь идет о ЖК "Дом на Волошина", который строит ОК "Инстрой девелопмент". Суд обязал застройщика снести дом за свой счет.