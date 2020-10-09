Потребительские цены возобновили рост, – Госстат
Рост потребительских цен в сентябре 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,5% после снижения в августе на 0,2% и в июле – на 0,6%, с начала года рост цен составил 1,7%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.
В то же время, в годовом измерении инфляция по итогам сентября замедлилась до 2,3% с 2,5% по итогам августа.
Базовая инфляция в сентябре, по сравнению с предыдущим месяцем, ускорилась до 1,1% после 0,1% в августе и дефляции на 0,1% в июле. В годовом измерении базовая инфляция замедлилась до 2,6% с 3,2% по итогам августа.
По данным Госстата, в сентябре зафиксировано снижение цен на продукты питания и безалкогольные напитки на 0,6%. Больше всего (на 8,9% и 7%) подешевели фрукты и овощи; на 0,5% и 0,2% – продукты переработки зерновых и кисломолочная продукция. В то же время на 7,3% подорожали яйца, на 1,6-0,5% – сахар, подсолнечное масло, безалкогольные напитки, сало, хлеб, мясо и мясопродукты, рыба и продукты из рыбы, молоко.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,6%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,7%.
Одежда и обувь подорожали на 7,9%, в том числе обувь – на 8,9%, одежда – на 7,4%.
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 3,6% произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 18,4%.
Цены на транспорт выросли на 0,5% в первую очередь за счет подорожания автомобилей на 1,5%, топлива и масел – на 0,6%. Вместе с тем на 2,7% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.
Услуги образования подорожали на 11%, в том числе высшего – на 15,1%, среднего – на 9,1%.
Как сообщалось, по данным Госстата, потребительские цены в августе 2020 года снизились на 0,2% после снижения на 0,6% в июле и роста на 0,2% в июне, 0,3% – в мае и 0,8% – в апреле и марте.
В то же время в годовом измерении инфляция по итогам августа 2020 года выросла до 2,5% по сравнению с 2,4% по итогам июля, 1,7% – по итогам мая, 2,1% – по итогам апреля и 2,3% – по итогам марта.
Рост потребительских цен в Украине в 2019 году замедлился до 4,1% с 9,8% в 2018 году, тогда как установленный Нацбанком целевой уровень инфляции составляет 5% ±1 п.п.
Госслужба статистики с 2020 года рассчитывает инфляцию только по областным центрам и некоторым городам, в то время как раньше методология расчета предусматривала использование данных из 3-5 населенных пунктов в каждой области. Также пересмотрен вес различных расходов в корзине при расчете инфляции.
В Україні у зв'язку з кризовими умовами продовжує падати товарообіг. Імпорт за минулі дев'ять місяців впав в два рази більше експорту.
Про це повідомляє https://customs.gov.ua/statistika-mitnitsi прес-служба Державної митної служби України.
Обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-вересні 2020 року склав 73,066 млрд доларів, а показники знизилися на 9%, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, тоді вони досягали 80,822 млрд доларів.
«Ми не зможемо собі дозволити певні речі, меню буде вегетеріанське»,- Міністр фінансів Марченко.
Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю партнеру The Page - діловому щотижневику «Перша Шпальта» розповів про те, чого чекати Україні в разі неотримання траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ) 2021 року та про те, чи погоджує Фонд проєкт державного бюджету на 2021 рік.
«Якщо ми не отримаємо гроші від МВФ, то будемо жити. Питання в тому, що апетити в нас можуть бути іншими. Є різні меню. Є меню з беконом, з другою стравою і з десертом. Це називається одне меню. А є меню вегетаріанське. От буде вегетаріанське. Воно буде нормальне - можна прожити,але, можливо, ми не зможемо собі дозволити якісь певні речі», - розповів міністр фінансів Марченко.
....................................
А-ха-ха))) Шлунки, що вибрали "хуже нє будєт", як вам, сподобалося?)))
Он ти який, "кінець епохи бідності")
Вот такая вот - зелёная статистика.