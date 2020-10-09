БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Потребительские цены возобновили рост, – Госстат

Рост потребительских цен в сентябре 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,5% после снижения в августе на 0,2% и в июле – на 0,6%, с начала года рост цен составил 1,7%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.

В то же время, в годовом измерении инфляция по итогам сентября замедлилась до 2,3% с 2,5% по итогам августа.

Базовая инфляция в сентябре, по сравнению с предыдущим месяцем, ускорилась до 1,1% после 0,1% в августе и дефляции на 0,1% в июле. В годовом измерении базовая инфляция замедлилась до 2,6% с 3,2% по итогам августа.

По данным Госстата, в сентябре зафиксировано снижение цен на продукты питания и безалкогольные напитки на 0,6%. Больше всего (на 8,9% и 7%) подешевели фрукты и овощи; на 0,5% и 0,2% – продукты переработки зерновых и кисломолочная продукция. В то же время на 7,3% подорожали яйца, на 1,6-0,5% – сахар, подсолнечное масло, безалкогольные напитки, сало, хлеб, мясо и мясопродукты, рыба и продукты из рыбы, молоко.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,6%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,7%.

Одежда и обувь подорожали на 7,9%, в том числе обувь – на 8,9%, одежда – на 7,4%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 3,6% произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 18,4%.

Цены на транспорт выросли на 0,5% в первую очередь за счет подорожания автомобилей на 1,5%, топлива и масел – на 0,6%. Вместе с тем на 2,7% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

Услуги образования подорожали на 11%, в том числе высшего – на 15,1%, среднего – на 9,1%.

Как сообщалось, по данным Госстата, потребительские цены в августе 2020 года снизились на 0,2% после снижения на 0,6% в июле и роста на 0,2% в июне, 0,3% – в мае и 0,8% – в апреле и марте.

В то же время в годовом измерении инфляция по итогам августа 2020 года выросла до 2,5% по сравнению с 2,4% по итогам июля, 1,7% – по итогам мая, 2,1% – по итогам апреля и 2,3% – по итогам марта.

Рост потребительских цен в Украине в 2019 году замедлился до 4,1% с 9,8% в 2018 году, тогда как установленный Нацбанком целевой уровень инфляции составляет 5% ±1 п.п. 

Госслужба статистики с 2020 года рассчитывает инфляцию только по областным центрам и некоторым городам, в то время как раньше методология расчета предусматривала использование данных из 3-5 населенных пунктов в каждой области. Также пересмотрен вес различных расходов в корзине при расчете инфляции.

Топ коментарі
+9
бачили очі що купували:
Потребительские цены возобновили рост, – Госстат - Цензор.НЕТ 2188
показати весь коментар
09.10.2020 17:02 Відповісти
+2
В Україні імпорт падає вдвічі швидше за експорт через кризу

В Україні у зв'язку з кризовими умовами продовжує падати товарообіг. Імпорт за минулі дев'ять місяців впав в два рази більше експорту.
Про це повідомляє https://customs.gov.ua/statistika-mitnitsi прес-служба Державної митної служби України.
Обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-вересні 2020 року склав 73,066 млрд доларів, а показники знизилися на 9%, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, тоді вони досягали 80,822 млрд доларів.
показати весь коментар
09.10.2020 18:16 Відповісти
+2
Кінець епохи бідності: МінФін ЗЕленого ублюдка зробить усіх вегетаріанцями
«Ми не зможемо собі дозволити певні речі, меню буде вегетеріанське»,- Міністр фінансів Марченко.
Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю партнеру The Page - діловому щотижневику «Перша Шпальта» розповів про те, чого чекати Україні в разі неотримання траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ) 2021 року та про те, чи погоджує Фонд проєкт державного бюджету на 2021 рік.

«Якщо ми не отримаємо гроші від МВФ, то будемо жити. Питання в тому, що апетити в нас можуть бути іншими. Є різні меню. Є меню з беконом, з другою стравою і з десертом. Це називається одне меню. А є меню вегетаріанське. От буде вегетаріанське. Воно буде нормальне - можна прожити,але, можливо, ми не зможемо собі дозволити якісь певні речі», - розповів міністр фінансів Марченко.
....................................
А-ха-ха))) Шлунки, що вибрали "хуже нє будєт", як вам, сподобалося?)))
Он ти який, "кінець епохи бідності")
показати весь коментар
10.10.2020 00:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бачили очі що купували:
Потребительские цены возобновили рост, – Госстат - Цензор.НЕТ 2188
показати весь коментар
09.10.2020 17:02 Відповісти
ну так- зЭ пакращення...

Потребительские цены возобновили рост, – Госстат - Цензор.НЕТ 2656
показати весь коментар
09.10.2020 18:15 Відповісти
В Україні імпорт падає вдвічі швидше за експорт через кризу

В Україні у зв'язку з кризовими умовами продовжує падати товарообіг. Імпорт за минулі дев'ять місяців впав в два рази більше експорту.
Про це повідомляє https://customs.gov.ua/statistika-mitnitsi прес-служба Державної митної служби України.
Обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-вересні 2020 року склав 73,066 млрд доларів, а показники знизилися на 9%, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, тоді вони досягали 80,822 млрд доларів.
показати весь коментар
09.10.2020 18:16 Відповісти
Разве это рост? История с делами по нафтогазу показывает, что рост только будет. И нужно уже оправдание этому будущему росту. А сейчас то так, разминка.
показати весь коментар
09.10.2020 20:18 Відповісти
Кінець епохи бідності: МінФін ЗЕленого ублюдка зробить усіх вегетаріанцями
«Ми не зможемо собі дозволити певні речі, меню буде вегетеріанське»,- Міністр фінансів Марченко.
Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю партнеру The Page - діловому щотижневику «Перша Шпальта» розповів про те, чого чекати Україні в разі неотримання траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ) 2021 року та про те, чи погоджує Фонд проєкт державного бюджету на 2021 рік.

«Якщо ми не отримаємо гроші від МВФ, то будемо жити. Питання в тому, що апетити в нас можуть бути іншими. Є різні меню. Є меню з беконом, з другою стравою і з десертом. Це називається одне меню. А є меню вегетаріанське. От буде вегетаріанське. Воно буде нормальне - можна прожити,але, можливо, ми не зможемо собі дозволити якісь певні речі», - розповів міністр фінансів Марченко.
....................................
А-ха-ха))) Шлунки, що вибрали "хуже нє будєт", як вам, сподобалося?)))
Он ти який, "кінець епохи бідності")
показати весь коментар
10.10.2020 00:10 Відповісти
Цены ростут, а инфляция замедлилась.
Вот такая вот - зелёная статистика.
показати весь коментар
10.10.2020 02:48 Відповісти
всепишут восстановижи рост, а стидоте смешно,
показати весь коментар
10.10.2020 07:13 Відповісти
Засуньте свої розрахунки в дупу. Людей більше всього цікавить ріст цін на продукти, а не незрозумілий розрахунок інфляції. За останній тиждень ціни виросли десь мінімум на 10%.
показати весь коментар
10.10.2020 18:06 Відповісти
я щось пропустив- а коли вони зупинялись .... доїти лоха - це в Україні ніхто не відміняв....
показати весь коментар
11.10.2020 14:50 Відповісти
Нет, мои зелёные друзья - это «возобновил рост» темп печатания «пустой» гривны и аппетит зэ-ублюдков расхищающих госбюджет Украины!
показати весь коментар
11.10.2020 15:10 Відповісти
Как говорил Петя, чем выше цены и тарифы тем лучше. Мол значит украинцы становятся богаче если могут покупать себе дорогие товары, по Петиной логике.
показати весь коментар
11.10.2020 23:09 Відповісти

