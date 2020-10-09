Потребительские цены возобновили рост, – Госстат

Рост потребительских цен в сентябре 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,5% после снижения в августе на 0,2% и в июле – на 0,6%, с начала года рост цен составил 1,7%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.

В то же время, в годовом измерении инфляция по итогам сентября замедлилась до 2,3% с 2,5% по итогам августа.

Базовая инфляция в сентябре, по сравнению с предыдущим месяцем, ускорилась до 1,1% после 0,1% в августе и дефляции на 0,1% в июле. В годовом измерении базовая инфляция замедлилась до 2,6% с 3,2% по итогам августа.

По данным Госстата, в сентябре зафиксировано снижение цен на продукты питания и безалкогольные напитки на 0,6%. Больше всего (на 8,9% и 7%) подешевели фрукты и овощи; на 0,5% и 0,2% – продукты переработки зерновых и кисломолочная продукция. В то же время на 7,3% подорожали яйца, на 1,6-0,5% – сахар, подсолнечное масло, безалкогольные напитки, сало, хлеб, мясо и мясопродукты, рыба и продукты из рыбы, молоко.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,6%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,7%.

Одежда и обувь подорожали на 7,9%, в том числе обувь – на 8,9%, одежда – на 7,4%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 3,6% произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 18,4%.

Цены на транспорт выросли на 0,5% в первую очередь за счет подорожания автомобилей на 1,5%, топлива и масел – на 0,6%. Вместе с тем на 2,7% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

Услуги образования подорожали на 11%, в том числе высшего – на 15,1%, среднего – на 9,1%.

Как сообщалось, по данным Госстата, потребительские цены в августе 2020 года снизились на 0,2% после снижения на 0,6% в июле и роста на 0,2% в июне, 0,3% – в мае и 0,8% – в апреле и марте.

В то же время в годовом измерении инфляция по итогам августа 2020 года выросла до 2,5% по сравнению с 2,4% по итогам июля, 1,7% – по итогам мая, 2,1% – по итогам апреля и 2,3% – по итогам марта.

Рост потребительских цен в Украине в 2019 году замедлился до 4,1% с 9,8% в 2018 году, тогда как установленный Нацбанком целевой уровень инфляции составляет 5% ±1 п.п.

Госслужба статистики с 2020 года рассчитывает инфляцию только по областным центрам и некоторым городам, в то время как раньше методология расчета предусматривала использование данных из 3-5 населенных пунктов в каждой области. Также пересмотрен вес различных расходов в корзине при расчете инфляции.