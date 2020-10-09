Euronext покупает итальянскую фондовую биржу за 4,3 миллиарда евро

London Stock Exchange Group Plc (LSEG), оператор Лондонской фондовой биржи (LSE), продает Borsa Italiana биржевому оператору Euronext NV за 4,33 млрд евро.

LSEG подтвердила в пятницу, что продаст Euronext все принадлежащие ей акции London Stock Exchange Group Holdings Italia S.p.A (LSEG Italia), материнской компании Borsa Italiana, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

LSEG также получит дополнительную сумму после закрытия сделки в зависимости от доходов итальянской компании.

"Сделка будет заключена при условии, что продажа Borsa Italiana или ее важной части (в том числе электронной площадки для торговли активами с фиксированной доходностью MTS SpA) будет условием для одобрения Европейской комиссией сделки по покупке LSEG поставщика финансовой информации Refinitiv", – отмечается в сообщении LSEG.

Читайте также: Шмыгаль объявил о начале создания фондового рынка в Украине

Как сообщалось, LSEG объявила о покупке Refinitiv Holdings Ltd. в августе 2019 года. По условиям сделки LSEG приобретает акции Refinitiv на сумму $14,5 млрд, а также берет на себя долг компании в размере $12,5 млрд. Таким образом, общая сумма сделки составляет $27 млрд.

В июне текущего года Еврокомиссия начала углубленную проверку сделки LSEG и Refinitiv, выразив опасения, что объединение компаний приведет к снижению конкуренции в сегменте торговли различными финансовыми инструментами и клиринга, а также в сфере финансовой информации.

LSEG планирует закрыть сделку по продаже Borsa Italiana в первом полугодии 2021 года, а сделку с Refinitiv – до конца 2020 года или в начале 2021 года.

Euronext является крупнейшим биржевым оператором в Европе и управляет торговыми площадками в Амстердаме, Брюсселе, Лондоне, Лиссабоне, Дублине, Осло и Париже.

Borsa Italiana, одна из крупнейших бирж Европы, была куплена LSEG в 2007 году за $2,3 млрд.