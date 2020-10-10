Ryanair ожидает возобновление полетов проблемных самолетов Boeing уже в ноябре

Бюджетная авиакомпания Ryanair ожидает, что авиалайнеры Boeing 737 Max возобновят полеты на пассажирских авиалиниях "в следующем месяце или около того", заявил глава компании Эдди Уилсон.

Об этом со ссылкой на ВВС сообщает БизнесЦензор.

По словам Уилсона, Boeing возобновит поставки самолетов в начале следующего года. Его компания ожидает поставок 135 самолетов этой модели. "Первые из них начнут поступать в самом начале 2021 года", - сказал глава компании в интервью радиостанции Newstalk.

Полеты авиалайнеров Boeing 737 Max были прекращены во всем мире весной 2019 года после того, как эти лайнеры потерпели две катастрофы.

В конце октября 2018 года Boeing 737 Maх 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли 189 человек. 10 марта 2019 года Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, упал в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.

Впоследствии выяснилось, что обе катастрофы стали следствием некорректной работы программы, которая была призвана компенсировать изменение конструкции самолета. В результате его ремоторизации у нового поколения 737-х появилась склонность поднимать нос, и справиться с этой проблемой было решено при помощи программы MCAS, которая принудительно опускала нос самолета вниз.

В случае некорректной работы датчиков угла атаки программа могла против воли пилота направить самолет в землю, как и произошло во время двух катастроф.

При этом пилотов не обучали действиям по нейтрализации программы, а сигнализация, которая ставила бы их в известность о неполадках, была в числе дополнительных опций и не в ходила в базовую комплектацию лайнера.